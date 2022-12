Polestar 6, une électrique qui veut battre la Porsche 911

Polestar travaille actuellement sur l’élargissement de sa gamme. Pour l’instant, la division sportive de Volvo (détenue comme cette dernière par les Chinois de Geely) ne commercialise que la 2, une berline dont les dimensions et les prestations se calquent sur la Tesla Model 3. D’ici quelques semaines, la marque scandinave pourra aussi compter sur le SUV 3, cousin « dynamique » du nouveau Volvo EX90. Et ce n’est que le début : les modèles 4, 5, 6 et 7 doivent suivre dans les années à venir.

La Polestar 6, justement, est au sujet d’une discussion entre les journalistes australiens de Drive et le haut responsable du constructeur en Australie Edward Trinh. Son objectif sera de rivaliser avec les sportives de chez Porsche, avec un focus particulier sur la Taycan et surtout la 911. Tout un programme pour cette marque qui espère sérieusement concurrencer les produits de l’enseigne de Zuffenhausen avec une approche évidemment 100% électrique.

Basée sur le concept-car O2

Comme le concept-car O2 sur lequel elle se basera, la Polestar 6 affichera des courbes de vraie voiture de sport. Elle utilisera deux moteurs électriques et une transmission intégrale. On parle d’un 0 à 100 km/h expédié en 3,2 secondes environ et d’un comportement dynamique au niveau des meilleures sportives du marché. L’auto n’arrivera dans sa version définitive qu’en 2026.