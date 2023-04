Le Maserati Grecale Folgore (2023) prêt pour affronter le Porsche Macan électrique

Maintenant que ces modèles autrefois plus abordables que les gros SUV doivent composer avec le malus écologique maximal en France, ils vont devoir attendre leurs versions électriques pour retrouver un bon niveau de ventes chez nous à défaut de variante hybride rechargeable. Chez Porsche, le tout nouveau Macan électrique doit arriver en 2024. Il trouvera sur son chemin le Maserati Grecale Folgore, version à zéro émission du SUV italien dont le constructeur vient de dévoiler les détails techniques.

D’un style très proche des Grecale thermiques à l’extérieur comme à l’intérieur, le Folgore troque les moteurs à explosion des autres versions pour deux blocs électriques (l’un installé à l’avant et l’autre à l’arrière). Il adopte une architecture différente de celle de la GranTurismo Folgore, brièvement essayée par Caradisiac il y a quelques semaines. Alors que cette dernière possède trois moteurs électriques pour développer une puissance maximale de 760 chevaux avec des batteries de 93 kWh bruts, le Grecale Folgore utilise un pack de batteries plus gros de 105 kWh bruts. Il se « contente » de 557 chevaux en puissance maximale, mais surtout d’une capacité de charge rapide de 150 kW en courant continu (à cause de son circuit électrique à 400 volts au lieu de 800 volts sur la GranTurismo capable de charger à 270 kW).

Sans doute plus de 100 000€

Abattant le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, le Grecale Folgore n’est pas aussi rapide à cet exercice que le Grecale Trofeo et son V6 bi-turbo de 530 chevaux (3,8 secondes). Probablement à cause de sa masse quasiment une demi-tonne plus lourde (2 480 kg), grosses batteries oblige. Le prix n’est pas connu mais il dépassera très probablement les 100 000€ sachant que le Grecale Trofeo coûte 115 400€. Mais il échappera évidemment aux 50 000€ de malus contrairement à ce dernier.