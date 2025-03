Un chat coquet volé avec une Maserati

Moments difficiles pour une architecte au volant de sa Maserati Ghibli dans Manhattan et son animal de compagnie. Des délinquants bien déterminés à dérober sa belle italienne ont employé avec succès la méthode bien connue du léger contact.

Ronnette Riley circule le 16 mars dernier dans les rues de New York lorsqu'un SUV Mercedes vient toucher son pare-chocs arrière. Surprise, elle descend de sa berline de luxe pour vérifier l'état de sa voiture. En quelques secondes seulement, un homme plonge dans son véhicule puis part en trombe. Riley vient de se faire voler sa Maserati Ghibli.

Un chat très spécial à bord

Pour ne rien arranger et rendre la situation encore plus dramatique, elle comprend immédiatement que son chat est toujours dans l'habitacle de la berline. Elle prévient la police puis tente dans la foulée grâce aux réseaux sociaux de retrouver son animal de compagnie.

Un restaurateur pris pour un fou

En parallèle, un restaurateur new-yorkais tombe sur l'étrange animal qu'il s'empresse de mettre à l'abri. Il s'agit d'un chat nu, sans poil et habillé d'un tee-shirt à rayures. Le félin est encore plus reconnaissable puisqu’il dispose en outre d'un œil vert et d'un œil bleu. L'homme s'amuse dans son témoignage à la presse locale : "quand je décrivais le chat aux personnes à proximité de mon restaurant dans l'espoir de retrouver son propriétaire, les gens me prenaient pour un fou". Quelques heures plus tard, des témoignages sur Facebook se croisent. Le chat indemne et sa maîtresse sont rassemblés.

Une Maserati épave

Concernant la Maserati la fin est moins heureuse. La police a retrouvé le véhicule détruit avant de placer en garde à vue deux hommes âgés de 18 et 20 ans.