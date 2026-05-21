Enfin une bonne nouvelle pour Maserati : Stellantis y croit encore et va la relancer

Où va Maserati ? Le constructeur de luxe italien, qui espérait devenir un concurrent direct de Porsche y compris en termes de volumes de ventes il y a dix ans, compose avec des résultats catastrophiques depuis quelques années.

Malgré l’arrivée de nouveautés importantes depuis 2022 (la 2 + 2 de luxe GranTurismo/GranCabrio, la supersportive MC20 récemment rebadgée MCPura et surtout le SUV familial Grecale), l’enseigne au trident a vu ses ventes dégringoler année après année jusqu’à repasser sous les 10 000 unités vendues dans le monde annuellement l’année dernière.

Dans un contexte où le groupe Stellantis étudie toutes les possibilités pour améliorer sa situation financière et se concentrer sur les projets les plus rentables, l’avenir de Maserati posait question. Jusqu’à entendre des rumeurs, notamment relayées par un média chinois, de collaboration avec des marques de l’Empire du Milieu et la récupération de leur technologie pour concevoir des autos à coût réduit.

Deux nouvelles grosses Maserati

Lors de la révélation de son plan « FastLane2030 » aujourd’hui, le directeur de Stellantis Antonio Filosa a eu des mots rassurants au sujet de Maserati : « L’entreprise prévoit de renforcer l’avenir de Maserati, véritable marque de luxe dotée d’un héritage unique et d’une gamme attractive, en ajoutant deux nouveaux véhicules du segment E. Une feuille de route détaillée sera présentée à Modène en décembre 2026 », peut-on lire dans le communiqué officiel de Stellantis.

On parle vraisemblablement de nouvelles générations des gros modèles de la gamme récemment disparus, le SUV Levante et la limousine Quattroporte ou la Ghibli. Même si Stellantis doit préciser les projets de la marque à la fin de l’année, il n’y a aucun mot sur une éventuelle collaboration avec des marques chinoises. En termes d’image pour une marque aussi prestigieuse, la technologie utilisée (et notamment celles des mécaniques) constitue assurément un point crucial.

Sur quelle base ?

Stellantis vient d’officialiser le développement d’une nouvelle plateforme « STLA One », capable d’équiper tous les futurs modèles du groupe allant du segment des petites citadines jusqu’à celui des SUV et berlines familiales du segment D. Il n’est donc pas question en théorie que ces deux futures Maserati du segment E utilisent cette plateforme. Reposeront-elles sur une version évoluée de la STLA Large utilisée notamment par la Dodge Charger et le Jeep Wagoneer S ? Pourront-elles compter sur de puissantes motorisations thermiques (avec ou sans un certain degré d’hybridation) comme cela semble nécessaire sur les gros modèles de luxe actuellement sur des marchés comme celui des Etats-Unis ? Rendez-vous dans quelques mois pour en apprendre davantage sur le sujet. Mais malgré toutes les difficultés, Stellantis semble déterminer à ne pas abandonner cette marque si prestigieuse.