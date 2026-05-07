Quelqu'un a installé une boîte manuelle sur une Maserati GranTurismo S
La Maserati GranTurismo S est le genre de voiture capable de ruiner vos finances tout en vous convainquant que cela en valait la peine. Cet exemplaire mis en vente aux États-Unis ajoute même une boîte manuelle, un détail que Maserati n’a jamais osé proposer d’usine. De quoi transformer un élégant coupé italien en très mauvaise idée absolument irrésistible.
Il y a des voitures qui ressemblent à des placements financiers raisonnables. Et puis, il y a la Maserati GranTurismo S. Une sublime italienne équipée d’un V8 d’origine Ferrari capable de transformer chaque tunnel en concert privé tout en menaçant votre compte bancaire avec beaucoup d’enthousiasme. La bonne nouvelle ? Sa cote s’est effondrée au point de coûter le prix d’une occasion récente. La mauvaise, c’est qu’elle peut aussi engloutir cette somme en factures annuelles.
Cet exemplaire mis en vente sur la plateforme des enchères Cars and Bids ajoute pourtant une idée merveilleusement irresponsable : une boîte manuelle. Maserati n’a jamais proposé la Granturismo avec trois pédales, préférant une automatique ZF ou la transmission robotisée Graziano empruntée à la Ferrari F430. Des alternatives correctes certes, mais jamais assez théâtrales pour accompagner ce V8 atmosphérique hurlant à haut régime. Ici, le spécialiste texan European Auto Group a installé une grille métallique façon Ferrari des années 2000. Rien qu’en photo, on entend déjà le “clac” mécanique des verrouillages.
Une voiture dans son jus
L’auto affiche seulement 22 400 km. Détail amusant : sa carrosserie fatiguée et ses plastiques intérieurs fondus racontent une histoire légèrement moins glamour. La conversion est garantie deux ans. Oui, dans l’univers Maserati, cela équivaut presque à une assurance-vie.
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