Et en marge du Mondial 2022 - Maserati GranTurismo, frappée par la foudre

Comme de nombreuses autres marques automobiles, Maserati ne vendra plus que des modèles 100% électriques d'ici 2030. D'ici là, la marque au trident jouera sur les deux tableaux : les bons vieux moteurs à pistons et l'énergie à zéro émissions. La toute nouvelle mouture de la GranTurismo incarne parfaitement cette dualité. Conçue sur un tout nouveau châssis fait d'aluminium à 65%, elle prend la succession du modèle lancé en 2007 et disparu du catalogue en 2019, apprécié pour son style élégant et surtout les hurlements de son très beau V8 atmosphérique. Longue de 4,96 mètres, elle se range dans la catégorie des grands coupés de luxe et s'attaquera à la référence du genre, la Bentley Continental GT.

Le design reste très proche dans l'esprit de cette précédente GranTurismo, avec une silhouette semblable et des codes stylistiques simplement adaptés à l'air du temps. Il y a toujours une grosse calandre ornée du trident, des optiques étirés, un long capot bombé et une poupe joliment trapue. Maserati ne dévoile pour l'instant aucune image de l'intérieur, mais on sait déjà que l'auto disposera d'un écran tactile de 12,3 pouces sur la console centrale en plus d'un combiné d'instrumentation de 12,2 pouces et d'un troisième écran de 8,8 pouces. En d'autres termes, le luxe habituel de Maserati se combinera avec l'univers numérique des automobiles actuelles.

V6 ou électrique

Il n'y a évidemment plus de V8 atmosphérique mais la nouvelle Maserati GranTurismo propose toujours l'option d'un moteur thermique puissant : un V6 biturbo de 3,0 litres très proche de celui de la récente super-sportive MC20, avec quelques modifications structurelles pour l'adapter au genre « grand tourisme ». Il reçoit désormais un carter humide au lieu du carter sec et développe 490 chevaux et 600 Nm dans la version de base « Modena », accouplé à une transmission intégrale et à une boîte automatique à huit vitesses. Cette GranTurismo Modena pèse 1795 kg, abat le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, le 0 à 200 km/h en 13 secondes et atteint 302 km/h en vitesse de pointe. Dans la variante « Trofeo » haut de gamme, le V6 grimpe à 550 chevaux et 650 Nm. La voiture revendique la même masse mais n'a besoin que de 3,5 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h, de 11,4 secondes pour le 0 à 200 km/h et peut filer à 320 km/h.

Des performances en ligne droite largement éclipsées par celles de la Folgore, version 100% électrique de la GranTurismo. Equipée de trois moteurs électriques d'une puissance totale de 1200 chevaux, elle limite sa puissance maximale à 760 chevaux pour sauvegarder l'autonomie maximale. Lourde de 2260 kilos sur la balance, elle revendique un 0 à 100 km/h expédié en 2,9 secondes, le 0 à 200 km/h en 8,8 secondes et une vitesse de pointe de 320 km/h. Des chiffres d'authentique supercar en ligne droite qui nous font seulement craindre pour les freins, dont la taille (disques de 380 mm à l'avant à étriers 6 pistons et disques de 350 mm à l'arrière à quatre pistons) n'est pas augmentée malgré les 465 kilos ajoutés sur la balance (batterie de 83 kWh oblige)

A partir de 175 000€ environ

Bardée de technologie, dotée d'une nouvelle centrale électronique et d'une transmission à vectorisation de couple qui s'annonce savoureuse en conduite sportive, cette nouvelle GranTurismo se négociera à partir de 175 000€ dans sa version de base Modena. Les variantes Trofeo et Folgore coûteront donc bien plus cher et la grille des prix devrait la positionner au niveau de la Bentley Continental GT. Un cabriolet suivra logiquement d'ici quelques mois.