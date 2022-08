Voici la toute première Maserati 100% électrique

Et oui, la marque au trident passe déjà au 100% électrique. Maserati prévoit même d'électrifier l'intégralité de sa gamme d'ici 2025, tout en continuant de proposer des versions thermiques sur certains modèles. Alors que le constructeur italien vient de lancer sur le marché son Grecale, un SUV familial compact taillé pour concurrencer le Porsche Macan, il met actuellement les toutes dernières touches à la nouvelle génération de la sportive 2+2 Gran Turismo.

Et grâce à ces images volées et publiées par nos confrères d'Autoblog.nl, on peut déjà observer le style de cette future Gran Turismo dans le détail sans aucun camouflage. La voiture a été prise en photo quelque part en Californie, où elle sera très probablement dévoilée à l'occasion des festivités de Pebble Beach. L'occasion de constater qu'elle ressemble beaucoup à l'ancienne Gran Turismo avec une silhouette du même genre (ce qu'on savait déjà de toute façon).

1200 chevaux 100% électriques

Détail intéressant, il s'agit ici de la version 100% électrique « Folgore » branchée ici sur une borne de charge rapide. Cette fameuse version équipée de trois moteurs électriques, dont la puissance totale doit se situer autour des 1200 chevaux. Un chiffre colossal qui dépassera de beaucoup celui des versions thermiques également au programme. Rendez-vous d'ici quelques heures pour la présentation officielle de la Maserati Gran Turismo de nouvelle génération à Pebble Beach.