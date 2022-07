Scoop – Maserati GranTurismo Folgore : de l’électrique sous le capot

Folgore, qui veut dire foudre (ou éclair) en italien indiquera que l’on est en présence d’un modèle 100 % électrique chez Maserati. Ainsi le nouveau SUV Maserati Grecale aura une déclinaison Folgore, tout comme le nouveau coupé Maserati GranTurismo. Ce Maserati GranTurismo Folgore a fait quelques tours de circuit à Rome (pendant le week-end du GP de Formule E) conduit par Carlos Tavares, le patron du Groupe Stellantis qui apprécie tout particulièrement être l’un des premiers conducteurs des nouveaux modèles de chez Maserati.

Aujourd’hui, c’est sur le circuit du Nürburgring, que le coupé Maserati GranTurismo poursuit ses derniers essais avant sa commercialisation en 2023. Ce n’est plus même camouflage que lorsque Carlos Tavares l’a conduite, mais il s’agit bien de la version Folgore 100 % électrique (ce coupé existera aussi en version thermique). Maserati voulant que tous ces modèles d’ici à 2025 disposent d’une version électrique avant de passer au tout électrique en 2030.

Sous le capot de ce modèle de l’électronique, c’est que ce coupé GranTurismo Folgore disposera de trois moteurs électriques d’une puissance cumulée de 1 200 ch. Il devrait également être à transmission intégrale. C’est une technologie issue de la Formule E qui est installée sous le capot de la Maserati GranTurismo Folgore, la marque Maserati s’étant décidée à s’engager en Formule E avec l’équipe Venturi.

Munie d'une motorisation électrique, la Maserati GranTurismo restera une vraie sportive capable de passer à 100 km/h en moins de trois secondes. Après son lancement en 2023, ce coupé GranTurismo sera épaulé par une version découvrable GranCabrio (qui sera comme le coupé disponible en électrique et thermique) affichant des performances similaires. Il est bon de noter que les lignes de ce coupé sont aussi belles que celles de celui qui l’a précédé et dont la production est arrêtée depuis 2019. On retrouve de belles proportions, des formes galbées, un museau plongeant qui rappelle les Formule 1 Maserati des années cinquante, un long capot sous lequel se cachent une grande partie de l’électronique et le moteur entraînant les roues avant.