Quel crédit apporter à la rumeur d'une Maserati électrique de conception chinoise?

Comme toutes les autres marques du groupe Stellantis et de nombreux autres enseignes des entités concurrentes, Maserati prévoyait de faire un très gros virage vers la technologie électrique au début de la décennie. Ses nouveautés produit les plus importantes, la GranTurismo/GranCabrio mais aussi le SUV Gregale, comprenaient tous les deux une version 100 % électrique « Folgore ». La super-sportive MC20 devait elle aussi recevoir une déclinaison de ce genre.

Mais vous le savez sans doute, les nouveautés de Maserati ne se sont pas aussi bien vendues qu’espéré ces dernières années. Et leurs dérivés électriques ont été tellement boudés par la clientèle que la direction du constructeur au trident a tout simplement décidé d’annuler le développement de la version électrique de la MC20, récemment remplacée au catalogue de Maserati par la MCPura. Tout le monde attend maintenant de savoir ce qu’il va advenir de ce constructeur alors que des rumeurs font état d’une possible revente ou prise de participation impliquant des constructeurs automobiles chinois.

L’hypothèse surprenante d’une voiture électrifiée conçue en Chine

Dans ce contexte, l’article publié par les journalistes chinois du Yunjian Insight paraît on ne peut plus étonnant. Selon cette source, le groupe Stellantis mènera actuellement des négociations avec la division automobile de Huawei et le groupe JAC au sujet d’un projet commun : celui du développement d’une nouvelle voiture de luxe à « énergie nouvelle » (en Chine cela peut aussi bien désigner un modèle 100 % électrique qu’un véhicule équipé d’un prolongateur d’autonomie thermique ou un hybride rechargeable).

L’idée ? Confier à Huawei la direction technique du projet et des principales technologies de la voiture et à JAC son industrialisation (logique car JAC s’occupe déjà de la fabrication des voitures conçues par Huawei en Chine). Dans ce projet, Maserati s’occuperait du design de la voiture seulement.

Une Maextro en Chine et une Maserati dans le reste du monde, vraiment ?

Toujours d’après la même source, ce projet déboucherait sur la conception d’une voiture de luxe vendue en Chine chez la marque Maextro, division haut de gamme de Huawei. Dans le reste du monde, en revanche, ce véhicule serait proposé sous le blason Maserati avec un style entièrement assuré par les équipes de la marque au trident.

Il n’y a évidemment aucune confirmation officielle d’un tel projet pour l’instant, la source se contentant de préciser qu’il n’a pas encore été définitivement validé. Et si Maserati nécessite clairement de nouveaux produits pour repartir de l’avant, on voit mal comment une stratégie de ce genre pourrait permettre d’aller dans la bonne direction : si les versions 100 % électriques Folgore ne suffisent pas à convaincre la clientèle malgré de vraies qualités techniques (la GranTurismo Folgore était proche du niveau d’une Porsche Taycan pré-restylage à sa sortie), comment la marque pourrait-elle réussir avec une auto de ce genre aujourd’hui dont l’ADN n’aurait même plus quelque chose d’Italien ni d’authentique ?

Bref, difficile d’y croire et attendons la présentation du grand plan de Stellantis du 21 mai prochain pour en apprendre davantage sur l’avenir de Maserati. Il s’agit toujours d’une marque prestigieuse à fort potentiel, qui mérite sans doute mieux qu’un simple rebadgage de voiture électrique chinoise pour retrouver son lustre.