La Maextro S800 de Huawei est une autre Rolls chinoise

Géant de l’électronique, le Chinois Huawei compte désormais quatre marques automobiles : Stelato conçue conjointement avec BAIC, Luxeed avec Chery et Aito avec Seres, dont nous avons d’ailleurs pu admirer les produits à Paris le moins dernier dans le cadre du Mondial de l’Automobile 2024 (non loin des Hongqi à la vocation ultra-luxueuse). La dernière et non des moindres est Maextro, mise sur pied avec l’expertise de JAC et positionnée comme la plus haut de gamme de toutes avec la S800 comme premier modèle.

Diamétralement opposée à la vieille Honda éponyme, la Maextro S800 se présente comme une énorme berline mesurant 5,48 mètres de long et 2,0 mètres de large. Ces dimensions la placent au-dessus des limousines « classiques » de chez Mercedes, Audi et BMW et s’approchent de celles des Rolls-Royce, la Ghost (5,54 mètres) et la Phantom (5,76 mètres de long), les poids lourds anglais de l’automobile de grand luxe. Le design de la S800 reprend d’ailleurs quelques éléments de l’univers Rolls-Royce comme le style des jantes ou celui de la peinture bi-ton. La stature n’est en revanche pas du tout la même avec des lignes banales au-delà des dimensions.

Une limousine électrique

Maextro ne dévoile pour l’instant rien des caractéristiques techniques de la S800, précisant simplement qu’il s’agit d’une voiture électrique. Elle s’équipera très probablement d’énormes batteries et d’une motorisation très puissante, pour un prix de départ d’au moins 1 million de Yuan soit 130 000€. Un genre de tarif élevé mais très en-dessous de ceux des marques anglaises d’exception ou de ceux de Mercedes-Maybach pour ses variantes les plus luxueuses. Pour l’instant, on ignore si ces modèles ont une chance d’arriver en Europe à moyen terme.