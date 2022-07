Fraîchement ralliée au groupe Stellantis, Alfa Romeo a annoncé un plan produit ambitieux qui devrait lui permettre de relancer ses ventes. Le nouveau Tonale, annoncé comme le modèle de la relance sera l’un des principaux artisans de cette renaissance.

dailymotion Comparatif vidéo - Alfa Romeo Tonale vs Renault Arkana : le duel inattendu

Il s’agit d’un SUV compact, long de 4, 53 m, au design fort, animé principalement par des motorisations hybrides dont les tarifs débutent à 35 400 €.

Des caractéristiques qui se rapprochent étroitement de celles de l’Arkana. Le nouveau SUV de Renault. Le Français présente un gabarit similaire (4, 56 m), un design tout aussi expressif, des moteurs hybrides et surtout des tarifs qui sont finalement très proches à finitions et motorisations équivalentes.

Le nouveau Tonale repose sur la base technique de son cousin américain, le Jeep Compass. Il en reprend la plateforme ainsi que les motorisations, mais à l’œil nu impossible de faire le rapprochement. Le Tonale est une vraie Alfa avec un design très latin composé de lignes tendues, de galbes et d’éléments de style forts à l’image de ce regard menaçant composé de feux LED très fins et d’une calandre en forme de trèfle : simple, séduisant et audacieux. De l’audace, Renault en a fait preuve, en 2021, avec l’Arkana , le premier SUV coupé de son histoire. Les équipes de style ont eu la bonne idée populariser ce concept qui mélange une berline, un SUV et un coupé. Une recette habituellement proposée par les marques premium qui positionne l’Arkana comme la voiture la plus exubérante de la gamme actuelle.

A l’intérieur, le transalpin marque aussi des points. Chic et bien fini, il propose des matériaux de qualité comme l’Alcantara ou le cuir surpiqué par exemple. Il ne délaisse pas la technologie avec une instrumentation numérique grand format, un écran tactile de 10’’ équipé de toute la connectivité actuelle et même un système de conduite semi-autonome de niveau 2. L’Arkana n’a rien à lui envier en termes de finition. Les plastiques sont de qualité similaire. Ils sont même moussés sur la partie haute. En revanche le dessin massif de la planche de bord, les inserts en plastique laqué et l’imposante tablette tactile centrale peuvent refroidir.

Aspects pratiques : deux bonnes surprises

Du côté des aspects pratiques, nos deux rivaux sont au coude à coude. L’Arkana propose davantage de place à l’arrière et notamment aux jambes. L’espace à bord du tonale est moins bon et le tunnel de servitude entrave la place du milieu. À l’inverse l’italien propose un volume de coffre supérieur avec 500 litres de base contre 480 pour l’Arkana.

En effet, l’italien exploite mieux cet espace car la batterie de l’hybridation est implantée entre les sièges avant dans le tunnel de servitude, alors que chez Renault, cette dernière est placée sous le plancher de coffre. Une fois la banquette rabattue le Tonale prend le large offrant 1 550 litres contre 1 263 litres pour le Français. Les deux disposent d’un découpage 2/3-1/3 mais le Tonale ajoute une trappe à skis.

De son côté l’Arkana présente un nombre de rangements supérieur et surtout plus vastes, à l’image des bacs de portière. Avec du pour et du contre dans les deux cas, c’est au final une égalité entre les deux rivaux sur le thème des aspects pratiques.



Pratique Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 130 Speciale Renault Arkana E-Tech 145 RS Line Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,6 /20 14,2 /20 Explication des critères de notation

Budget : Un Arkana bien placé

On n’attendait pas Alfa Romeo en bonne position sur la partie budget et pourtant, le Tonale se défend plutôt bien face au Français notamment grâce à sa garantie de 5 ans, contre 2 pour l’Arkana et son prix de vente très proche à finition équivalente. Mais le SUV de Renault s’avère malgré tout plus compétitif. Il échappe au malus écologique alors que le Tonale peut écoper jusqu’à 300 € de pénalité. De plus, son moteur est doté d’une chaîne de distribution alors que celui du tonale est équipé d’une courroie qui nécessite un remplacement périodique. Enfin, l’Arkana consomme moins selon les cycles d’homologation WLTP (Arkana E-Tech 145 : 4,8 l/100 km / Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid : 5,9 l/100 km).

Budget Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 130 Speciale Renault Arkana E-Tech 145 RS Line Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 10,8 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation

Equipement : un Tonale surprenant

Un peu plus de 300 € séparent nos deux modèles du jour à finition identique. Le Tonale comble rapidement ce retard par une dotation en équipement plus riche qui comprend de série les jantes alliage de 20’’, les feux avant matrix LED, les sièges en cuir surpiqué, le hayon mains libres, etc.

Les motorisations supérieures peuvent même recevoir des suspensions pilotées et des habillages en Alcantara. Des équipements indisponibles ou en option au catalogue de l’Arkana. Le Tonale s’impose sur le thème du rapport prix/équipement.