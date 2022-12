Maxi-fiche fiabilité - Alfa Romeo Stelvio : le bon élève italien

En bref

Avant lui, il n'y avait jamais eu de SUV dans la gamme Alfa Romeo. Le stelvio est en effet le premier modèle véritablement "baroudeur" de look, même si la marque avait tenté une incursion dans le domaine avec la 156 "Crosswagon".

Alfa, en effet, ne pouvait plus se passer de vrai SUV si elle voulait pouvoir concurrencer les cousins premium Audi Q5, BMW X3 ou Mercedes GLC. C'est donc début 2017 que la presse découvre celui qui allait devenir le plus dynamique des SUV du marché. Oui, sans conteste. Devant même un BMW X3, pourtant réputé pour son comportement proche d'une berline.

Le Stelvio propose aussi un style plus latin que ses concurrents, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il reste cependant en retrait au niveau de l'équipement technologique et de la qualité de finition, tout en ne déméritant pas. C'est juste que certains assemblages sont un peu lâches, et certains plastiques assez bas de gamme.

Il se rattrape avec un châssis extraordinaire de précision et d'efficacité, une direction remarquablement précise, et un comportement dynamique de haute volée. De plus, ses performances sont toujours très élevées par rapport à la puissance des moteurs. Ces derniers vont de 200 ch à 510 ch en essence (2.0 turbo 200 et 280 ch, 2.9 V6 bi-turbo 510 ch), et de 150 à 210 ch en diesel (2.2 turbo-diesel150/160 ch, 180/190 ch ou 210 ch). Il impose la transmission 4x4 sur tous les moteurs, sauf le diesel 180 ch, qui offre le choix entre propulsion ou 4x4, et le diesel 150 ch, uniquement propulsion. Et la boîte automatique 8 rapports ZF, utilisée aussi par BMW, est obligatoire. Pas grave, c'est l'une des toutes meilleures.

Pour autant, malgré ses qualités, il n'a pas réussi à percer au niveau des ventes.

Côté fiabilité, le Stelvio s'en sort avec les honneurs. Pas parfait, mais globalement sans souci, surtout comparé aux concurrents allemands.

Et les prix en seconde main, eux, bénéficient du déficit d'image de marque d'Alfa Romeo sur le segment premium, pour se révéler assez abordables, avec de belles décotes, qui permettent de réaliser de bonnes affaires.