En bref Restylage

SUV familial premium

À partir de 52 950 €





Le succès n’a pas été à la hauteur des attentes, c’est un fait. Mais il ne faut pas oublier que le Stelvio a tenu, à lui seul, la marque à bout de bras pendant près de 4 ans. Cette fois-ci la tendance risque bel et bien de changer, car Alfa Romeo a été intégrée au groupe Stellantis en 2021 et dispose désormais d’une force de frappe industrielle considérable. Cette sortie de l’enfer a débuté l’an dernier avec le lancement du Tonale le premier modèle hyrbide de l’histoire de la marque et se poursuivra avec la sortie d’un nouveau modèle par an d’ici à 2030. Des SUV, des berlines et même une sportive (voir même un cabriolet) sont attendus pour étoffer une gamme qui deviendra 100% électrique d’ici dès 2027. Le remplaçant du Stelvio est quant à lui attendu pour 2025. Il reposera sur la plateforme STLA dédiée à une énergie 100% électrique.

dailymotion Essai vidéo - Alfa Romeo Stelvio (2023) : un dernier pour la route

Pour tenter de relancer l’intérêt des clients avant cette échéance, le Stelvio s’offre un second restylage mais pas question de métamorphoser son physique de latin lover. Les courbes, les galbes et les feux acérés conservés sont particulièrement mis en valeur par les coloris « Rouge Alfa Romeo » (option gratuite) ou « Bleu Misano » (1 100 €).

Seules les optiques évoluent avec l’arrivée de feux matriciels Full-LED adaptatifs de série (non testés), dont la signature à trois blocs rappelle celle du Tonale et de l’ancienne SZ Zagato. A l’arrière, le fond des optiques est aussi remanié. Enfin un œil avertit remarquera le nouveau traitement des grilles des 3 calandres composant le Trilobo. Pour un restylage, c’est très léger.

A bord, le changement le plus visible concerne l’arrivée d’une instrumentation numérique de série dès le premier niveau de finition. Cette dernière reprend le design circulaire des compteurs Alfa avec plusieurs modes d’affichage, dont un appelé « héritage ». Le reste de l’habitacle est strictement le même qu’avant restylage. Il faut dire qu’Alfa Romeo avait déjà corrigé une bonne partie des défauts de jeunesse en matière de finition. L’environnement bien dessiné est agréable à regarder et servi par des matériaux de bonne qualité. La planche de bord est moussée et les inserts présents dans notre version d’essai « Sprint » font cossu.

Le système d’info-divertissement, pourtant revu en 2020, est malheureusement à des années-lumière de ce que propose la concurrence. L’écran central tactile de 8,8’’ trop petit à notre goût présente une résolution médiocre. De plus il n’est pas intuitif à l’usage malgré la présence de widgets. Il bénéficie toutefois de mises à jour à distance et des connexions Android et Carplay.

A vivre, le Stelvio est un élève dans la moyenne du marché. L’espace aux places arrière est correct pour deux adultes, la place du milieu étant condamnée par le tunnel de transmission. Quant au coffre, ce dernier rassure avec 525 litres à disposition, plusieurs points d’ancrage pour filet de maintien et une banquette fractionnable 40/20/40.