Essai vidéo - Alfa Romeo Stelvio 2020 : du mieux

En bref A partir de 41 500 €

Nouvelle interface multimédia

Nouvelles aides à la conduite





Pour Alfa Romeo, le Stelvio, que nous avions essayé à sa sortie, n’est pas une simple voiture. C’est un sauveur. Le SUV est né pour relancer les ventes d’Alfa Romeo en 2017 et depuis il tient à lui seul la marque à bout de bras. Car les temps sont durs pour la firme italienne. Les ventes chutent, la gamme est réduite à trois véhicules (Giulietta, Giulia et Stelvio) et le plan produit de la marque ne fait pas vraiment rêver. Récemment, Alfa a présenté sa stratégie pour les années à venir et il faudra patienter jusqu’à 2021 pour voir la gamme s’étoffer avec l’arrivée du Tonale, le petit frère du Stelvio, et 2022 avec l’apparition d’un SUV urbain électrique sur base de Jeep Renegade. Mais tout ceci est à mettre au conditionnel puisqu’en vue du rapprochement avec le groupe PSA, les évènements pourraient prendre une tout autre direction.

D’ici là, il faut tenir. Et ce n’est chose facile sur un marché comme celui des SUV premium dominé par les constructeurs allemands. Alors pour subsister quand on a peu de marge de manœuvre, on s’adapte. À défaut d’évoluer, ce millésime 2020 corrige deux thèmes à revoir depuis sa commercialisation en 2017 : l’équipement et la qualité. Pour le restylage de mi-carrière, le vrai, il faudra patienter jusqu'en 2021.

Le Stelvio a bâti sa réputation d’abord sur son physique et ensuite sur le plaisir de conduite qu’il distille. Alors pas question pour Alfa de toucher à sa pépite qui génère à elle seule la majorité des revenus de la marque. Les modifications esthétiques que suggère habituellement un restylage sont donc ici nulles. Le SUV du Biscione conserve son caractère affirmé par des lignes suaves et un regard de braise. Toutefois, la marque est l’une des rares à proposer de nombreuses séries spéciales mixant les équipements, les coloris et les kits carrosserie. On en compte déjà une demi-douzaine depuis son lancement en 2017.

C’est à bord que le Stelvio évolue le plus et il en avait besoin. Le cockpit était plutôt plaisant mais les matériaux, la finition et surtout la technologie embarquée n’étaient pas au niveau. Alfa a revu sa copie et propose une console centrale légèrement réaménagée pour accueillir des rangements plus vastes ainsi qu’un chargeur à induction. La qualité de finition nous est apparue plus flatteuse que lors du premier essai réalisé en 2017. Les ajustements des plastiques, des boiseries et des habillages sont conformes au standing premium revendiqué.

L'interface du système multimédia a ete améliorée

Le levier de vitesses est également nouveau, tout comme le volant qui se veut plus ergonomique. Ces évolutions mineures sont compensées par la remise à niveau du système multimédia. Exit l’écran archaïque. Désormais le conducteur fait face à un écran tactile de 8,8’’ dont l’interface a été revue. Il est compatible Android et Carplay et permet de personnaliser la présentation sous forme de widgets. Les services connectés s’enrichissent d’un appel d’urgence, d’un système de contrôle et de verrouillage via un smartphone. L’offre sera complétée courant 2020 par d’autres services. Ses performances sont correctes mais la rapidité d’exécution et les graphismes n’en font toutefois pas une référence dans la catégorie.

A vivre, le Stelvio est ce que l’on peut qualifier d’élève moyen. L’espace aux places arrière est correct et le tunnel de transmission pas trop intrusif. Une banquette davantage creusée aurait renforcé le niveau de confort. Le volume de coffre atteint quant à lui 525 litres, ce qui le place dans la bonne moyenne du segment.