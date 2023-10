Essai vidéo - Alfa Romeo Stelvio 2.2 d 210 ch Q4 (2023) : vaut-il le coup ?

En bref

SUV premium

Moteur diesel : 210 ch

Transmission intégrale

Le Stelvio s’offre pour la seconde fois de sa carrière, un restylage. Pas question de métamorphoser son physique de latin lover pour le SUV Premium d’Alfa Romeo dont le renouvellement est attendu pour 2025. Les courbes, les galbes et les feux acérés ont été conservés. Seules les optiques évoluent avec l’arrivée de feux matriciels Full-LED adaptatifs de série sur notre version d’essai , dont la signature à trois blocs rappelle celle du Tonale et de l’ancienne SZ Zagato. A l’arrière, le fond des optiques a également été remanié.

Ce restylage voit aussi débarquer une nouvelle finition haut de gamme appelée « Competizione », celle de notre essai, dotée de série de magnifiques jantes « téléphone » de 21’’ mises en valeur par ce coloris gris mat optionnel (1 250 €). Le SUV italien s’habille également de contours spécifiques noirs, d’une double sortie d’échappement et du meilleur du catalogue du constructeur en matière de confort et de technologie. L’ensemble est facturé 70 450 € avec la motorisation 2.2 diesel de 210 ch.

L’environnement agréable à regarder est servi par des matériaux de bonne qualité. Les habillages et les inserts présents font cossu. Notre version « Competizione » agrémente la planche de bord, le volant et les sièges d’un cuir surpiqué lui aussi de bonne qualité. Le changement le plus visible de ce second restylage concerne l’arrivée d’une instrumentation numérique de série. Cette dernière reprend le design circulaire des compteurs Alfa avec plusieurs modes d’affichage, dont un appelé « héritage ». Le système multimédia, en revanche, est à des années-lumière de la concurrence. La résolution de l'écran est médiocre et son utilisation est lente. Il bénéficie toutefois des connectivités Android et Carplay.

A vivre, le Stelvio se présente comme un élève dans la moyenne du marché. L’espace aux places arrière est correct pour deux adultes, la place du milieu étant condamnée par le tunnel de transmission. Quant au coffre, ce dernier rassure avec 525 litres à disposition, plusieurs points d’ancrage pour filet de maintien et une banquette fractionnable 40/20/40.

Si l’essence convient mieux au Stelvio, compte tenu de la fiscalité, le diesel moins taxé remporte la majorité des suffrages. Le 2.2 diesel de 160 ch en 2 roues motrices propulsion se place en tête de gondole mais l’offre est complétée par un dérivé 210 ch doté de la transmission intégrale, Q4.

Ce gros quatre cylindres diesel, celui de notre essai, n’est pas le meilleur compagnon en conduite urbaine. Il vibre, s'avère bruyant et son stop & start n’est pas le plus rapide du genre. De plus, en mode normal, le 2.2 se montre mollasson à bas régime. Il faudra basculer le sélecteur en mode « dynamic » pour retrouver de la vitalité et s’extirper aisément du flot de la circulation. Heureusement, ce bloc est accompagné par la bonne boîte automatique ZF à 8 rapports rendant la conduite douce et agréable. Hors des villes, le tableau s’éclaircit. Le Stelvio profite d’un gros couple (470 Nm) pour délivrer des accélérations et des reprises toniques.

Si l'essence correspond bien mieux au tempérament du Stelvio, le diesel présente encore quelques « avantages » financiers comme une consommation moyenne très honnête de 6,7 l/100 km et surtout un malus écologique moins élevé (4 818 €/167 g de CO2/km) que son homologue fonctionnant au sans plomb (2.0 280 ch/ 16 149 €). En dehors de profiter d’une transmission intégrale, la valeur ajoutée de cette version 210 ch par rapport au 2.0 diesel de 160 ch en propulsion est très mince. Cette dernière est moins chère et moins pénalisée par le malus.

Notre version d’essai en finition « Competizione », embarque de série une suspension pilotée couplée au sélecteur « DNA ». Cette dernière assouplit ou raffermit de manière assez marquée l’amortissement. Le mode « dynamique » associé aux énormes roues de 21’’ a d’ailleurs tendance à faire sautiller les suspensions, tellement l’amortissement

devient ferme. Ces suspensions très bien tenues profitent en revanche au maintien en courbe. Cette efficacité est renforcée par la présence d’une transmission intégrale et d’un différentiel à glissement limité qui participent à optimiser la motricité en sortie de courbe. Ajoutez à cela, une direction franche et direct ainsi qu’un poids « contenu » (1,8 tonnes pour cette version) et vous obtenez l’un des SUV les plus ludiques et sportifs du marché. Le mode « N » du DNA offre un niveau de confort plus vivable pour les passagers, faisant ainsi du Stelvio un voyageur des plus compétents sur les grands axes.