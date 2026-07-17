Chez Stellantis, la liste des projets annulés de Lancia et DS Automobiles fait un peu peur

La table ronde nationale organisée il y a quelques jours par le ministère des entreprises de l’Italie a été intéressante à suivre : elle a permis de faire l’état des lieux des projets en cours chez Stellantis pour le marché automobile européen.

On constate ainsi que, d’après le tableau montré par les communicants de Stellantis dans le cadre de cette table ronde, Peugeot est la marque qui compte le plus de modèles en préparation d’ici 2030 : sept véhicules au total, dont la nouvelle E-208 100% électrique attendue d’ici l’année prochaine.

Fiat, de son côté, compte 5 projets de nouveautés d’ici 2030 en comptant la petite « E-Car » urbaine cousine de la Citroën 2CV. Chez Citroën, il y aura deux nouveaux modèles ajoutés au catalogue d’ici 2030 en plus de cette fameuse 2CV. Opel aura également droit à sa petite auto électrique urbaine, en plus de trois autres nouveautés attendues d’ici la fin de la décennie. Enfin et comme nous l’avions déjà appris il y a quelques jours, Jeep pourra compter sur cinq nouveaux véhicules. Toutes ces marques semblent donc bénéficier d’un plan produit assez solide pour aborder les années à venir.

Les autres marques ne peuvent pas en dire autant

On l’a vu plus tôt dans la semaine, les plans pour Alfa Romeo ont de quoi surprendre puisque la marque a semble-t-il totalement annulé les deux gros modèles qu’elle devait lancer cette année. Maserati, de son côté, prévoit deux grands modèles conformément à ce qui a été annoncé en mai dernier (reste à savoir s’ils embarqueront ou non de la technologie chinoise).

Mais la situation est nettement plus inquiétante pour Lancia et DS Automobiles. Dans la colonne qui leur est réservée, Stellantis a pris le soin d’ajouter la Gamma dont le lancement est imminent et la N°7 dont Caradisiac vient de prendre le volant. Mais après, c’est le vide total !

Et la Delta ? Et la DS N°3 ?

Ce tableau contredit le plan produit annoncé par Lancia il y a quelques années : la marque italienne devait lancer la citadine Ypsilon (en 2024), le crossover familial Gamma (cette année) et la compacte Delta en 2028. Là, il n’y a tout simplement plus de Delta.

Chez DS Automobiles, c’est le projet du remplacement de la DS 3 de seconde génération dont parlaient récemment les responsables de la marque qui représentait le plus gros chantier. Mais là aussi, aucune trace d’une future DS N°3 dans ce récapitulatif des projets à venir.

Quel avenir pour Lancia et DS Automobiles chez Stellantis ?

On le rappelle, le groupe Stellantis a profondément réformé son organisation en mai dernier. Peugeot, Jeep, Fiat et Ram sont désormais perçus comme les enseignes les plus importantes du groupe, avec un rôle intermédiaire pour Citroën, Opel et Alfa Romeo. Lancia et DS Automobiles devaient devenir de simples sous-marques, l’une sous la responsabilité de Fiat et l’autre sous celle de Citroën. Mais d’après ce tableau, elles semblent avoir carrément la vocation de disparaître après la décennie sans aucune nouveauté prévue : chez DS la DS 3 arrive en toute fin de carrière, la N°4 vient de recevoir son restylage de mi-vie et n’a probablement que quelques années à tenir. Les N°7 et N°8 seront des modèles vieillissants en 2030. Chez Lancia, l’Ypsilon sera elle aussi arrivée en fin de carrière et le Gamma, au stade du restylage. On imagine que dans le contexte actuel ô combien incertain, leur avenir n’est tout simplement pas déterminé par la direction du groupe.