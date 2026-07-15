Pourquoi l’annonce d’Alfa Romeo sur son futur SUV est accompagnée d’une énorme surprise

D’après le plan produit dressé par Alfa Romeo au début de la décennie, nous aurions dû découvrir ces jours-ci deux nouveaux modèles importants : après le SUV compact Tonale lancé en 2022 puis le SUV urbain Junior commercialisé en 2024, la marque italienne prévoyait d’enchaîner avec les remplaçants de son SUV Stelvio et de sa berline Giulia.

Ces deux modèles ont d’abord été reportés, Stellantis ayant décidé de revoir leur mise au point alors qu’ils étaient initialement conçus pour être uniquement 100 % électriques. Pour patienter, le constructeur a rallongé la durée de vie de la Giulia et du Stelvio actuels dont la carrière a déjà été très longue.

Un nouveau SUV compact…

Hier, Alfa Romeo a dévoilé la première image d’un autre nouveau modèle à venir : un SUV compact, dont vous pouvez observer une photo de détail de la partie arrière.

« Comme annoncé lors du Stellantis Investor Day 2026 du 21 mai dernier, dans le cadre du plan Fastlane 2030, un nouveau C-SUV reposant sur la plateforme STLA Medium et doté de motorisations multiénergies viendra enrichir la gamme afin de concourir au cœur du marché. Ce nouveau modèle au Biscione, dessiné par le Centro Stile Alfa Romeo de Turin et produit en Italie dans notre usine de Melfi, sera présenté officiellement au quatrième trimestre 2027 », est-il précisé par le communiqué officiel. Remplacera-t-il le Tonale actuel ? On peut le croire.

…Et plus de Giulia ni de Stelvio !

Mais la grosse surprise accompagnant cette annonce, c’est qu’Alfa Romeo ne communique plus du tout sur les Giulia et Stelvio de nouvelle génération Comme l’ont remarqué les spécialistes d’Italpassion, ces deux modèles ne figuraient même plus au tableau des projets de la marque prévus d’ici 2030, montré cette semaine.

On y voit apparaître, dans la colonne Alfa Romeo, le restylage du Junior, ce nouveau SUV compact annoncé, une compacte « HB » qui a vocation à remplacer l’ancienne Giulietta et une nouvelle série spéciale exclusive succédant à la très belle 33 Stradale. Mais un modèle de segment D est « à l’état d’étude », signifiant que les prototypes de Giulia et Stelvio ont très probablement été mis à la poubelle !

Notez par ailleurs l’absence totale de projets d’ici 2030 pour les marques Lancia et DS Automobiles après le lancement de leurs Gamma et DS N°7.