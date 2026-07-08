Ce mardi 8 juillet, Maud Bregeon n’est pas venue répondre aux questions des journalistes. Mais la porte-parole du gouvernement, qui est aussi la ministre déléguée à l’Énergie, s’est présentée avec une liste : celle des 20 élues, les vingt autos sélectionnées pour le leasing social 2026 qui va démarrer le 16 juillet prochain.

Les règles sont les mêmes pour les consommateurs que lors des deux éditions précédentes. Les candidats doivent d’un revenu inférieur à 1 900 € par mois pour accéder à l’une des 50 000 autos électriques disponibles et justifier de l’usage de la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, qui doit se situer à au moins 10 km du domicile (ou effectuer au moins 8 000 km par an en déplacement professionnel). Ce sont ainsi 401 millions d’euros d’aides qui sont octroyés pour ce coup de pouce, ce qui représente, en moyenne, 29 % du coût de la location.

Le choix se restreint

Mais cette somme n’est pas ponctionnée sur le budget de l’État. Elle provient des fonds des certificats d’économie d’énergie (CEE). Un dispositif qui fête ses vingt ans, et oblige les opérateurs d’énergie (EDF, TotalEnergies à subventionner d’une manière ou d’une autre, la transition énergétique.

Reste que si le choix reste conséquent pour ceux qui veulent rouler en électrique pas cher, le choix se restreint. L’an passé, 27 autos étaient éligibles à l’offre et elles ne sont plus que 20 cette année. En cause : les critères de sélection de poids ont été durcis. Auparavant, les autos candidates ne devaient pas peser plus de 2,4 tonnes, mais cette année, elles ne doivent pas dépasser 1,8 tonne.

Stellantis en force

Mais de la petite citadine au SUV B en passant par des autos compacte, le choix est toujours aussi large, tout comme les tarifs puisqu’ils s’échelonnent entre 94 et 199 euros par mois. Mais certains groupes sont plus présents que d’autres, par choix ou parce que les gammes ne rentrent pas dans les critères. Ainsi, Stellantis est le grand champion du cru 2026, avec pas moins de 10 modèles. D’Alfa Romeo à Lancia en passant par Opel, Peugeot, Citroën et Jeep, aucune enseigne n’y échappe. Côté marques, c’est Renault qui est en pole avec quatre modèles affichés.

Enfin, pour ceux qui souhaitent s’inscrire avant l’ouverture officielle des festivités le 16 juillet prochain, il ne faut pas hésiter à se rendre chez un concessionnaire qui ouvre des listes d’attente. Une précaution surtout utile pour les modèles les plus demandés qui sont souvent les moins chers.

La liste des 20 voitures éligibles