Opel Corsa Electric (2023) : nos mesures d'autonomie

La citadine allemande vient tout juste de s’offrir une mise à jour. L’Opel Corsa restylée profite de la synergie du groupe Stellantis pour faire évoluer son offre de motorisations, avec désormais deux versions électriques au catalogue. Nous mettons aujourd’hui à l’épreuve de notre test d’autonomie, la nouvelle motorisation de 156 ch.

Le tout nouvel électromoteur de 156 ch (né de la coopération entre Stellantis et Nidec) est ici associé à une nouvelle batterie de 54 kWh bruts (51 kWh utiles) fournie par CATL et à la chimie revue. Cette dernière promet 405 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Comme chez Peugeot, Opel conservera l'ancienne formule associant le moteur de 136 ch à l’ancienne batterie (46,1 kWh utiles) assurant un parcours de 357 km. L’Opel Corsa electric de 156 ch, exclusivement disponible en finition haut de gamme GS, est facturée 37 600 €, hors bonus écologique. Précisons enfin qu’elle dispose, de série, d’une pompe à chaleur, permettant de limiter la consommation sur la batterie haute tension lorsque le chauffage et la climatisation sont enclenchés.

Gros progrès en matière de consommations

Nos mesures dans la vie courante au volant de la Corsa électrique sont plus satisfaisantes que durant l’essai classique réalisé en septembre dernier. Précisons que nous avons réalisé les 4 cycles de test (voir tableau ci-dessous) par des conditions météorologiques capricieuses. Une température extérieure de 10 °C, un léger vent de face et sous la pluie. Nous avons laissé le mode « Normal » qui offre une puissance de 110 ch (les 156 ch sont disponibles en mode Sport uniquement). Précisons que le mode par défaut est « Eco » fournissant une puissance de 82 ch. Nous n’avons pas engagé non plus le mode de régénération « B ».

En ville la citadine d’Opel s’en tire vraiment bien avec une consommation moyenne de 11,3 kW/100 km relevée durant notre cycle « ville » avec des zones à 30 et 50 km/h. Un bon score qui porte l’autonomie réelle à 451 km dans ces conditions. Sur route à 80 km/h, nous avons observé une moyenne de 14 kW/100 km. Ce qui offre un rayon d’action de 364 km tout rond.

Une recharge rapide décevante

Sur autoroute aussi, c’est bien mieux qu’au volant de l’ancienne batterie. En roulant aux limitations de vitesses maximales, à savoir 130 km/h avec quelques portions à 110 km/h, nous avons observé une moyenne de 18,9 KW/100 km. A cette allure, vous pourrez parcourir 269 km en une charge. Il est possible d’aller un peu plus loin en actionnant le mode « Eco », qui abaissera la puissance à 82 ch, et en engageant le mode de régénération « B ». De manière générale, la Corsa n’est pas une élève modèle en matière d’assistances à l’éco-conduite. Elle ne propose pas de « one-pédale », pas de niveaux de régénération, pas de pré-conditionnement de batterie pour optimiser la recharge et n’intègre pas de planificateur d’itinéraires, à l'inverse d'une Fiat 500 e par exemple.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

La recharge d’ailleurs est le plus gros point noir relevé durant ce test. Malgré une puissance annoncée de 100 kW en courant continu (DC), nous n’avons pas dépassé les 60 kW sur une borne Ionity (déserte). La moyenne de recharge se situait davantage à 50 kW, ce qui mécaniquement allonge le temps d’attente à la borne. Ainsi, il nous a fallu 42 minutes pour passer de 10 à 80 %. Pour ce qui est de la recharge à domicile (AC), la Corsa embarque un chargeur basic de 7,4 kW. Il faudra passer par la case option et débourser 400 € pour un chargeur triphasé de 11 kW ramenant la charge complète à environ 5h.

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100%

Prise classique (2,3 kW) 25h17 Prise renforcée (3,7 kW) 15h41 Borne Wallbox (7,4 kW) 7h50 Borne publique triphasée 11 kW (option) 5h40

Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 0 à 80% Charge rapide (100 kw) 1h16

Mesures Caradisiac Conditions : temps couvert, léger vent, 10 °C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 10 à 80 % Courant Continu DC 62 kW 42 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 130 km/h 18,9 kWh/100 km 269 km Autoroute à 120 km/h 18 kWh/100 km 283 km Route à 80 km/h maxi 14 kWh/100 km 364 km Ville 11 kWh/100 km 451 km Cycle d'homologation mixte WLTP 14,2 kWh/100 km 405 km

Verdict : du pour et du contre

La Corsa restylée profite d’un moteur moins gourmand en énergie et d'une batterie plus perormante qu’avant restylage. De manière générale, les niveaux de consommation de la Corsa Electric, dans sa version 156 ch, sont satisfaisants et se placent dans la bonne moyenne du marché. Toutefois, nous sommes déçus par deux facteurs déterminants : une recharge rapide décevante et des tarifs salés.