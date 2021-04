Comparatif vidéo - Les essais de Soheil Ayari - Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio VS BMW M3 : familiales débridées

Si toutes les productions de BMW Motorsport sont particulièrement attendues, les nouvelles M3 et M4 récemment testée ont fait déjà couler beaucoup d’encre avant même leurs premiers tours de roues, et ce en raison de leur design très clivant. Ces deux modèles arborent en effet la calandre de la marque qui se compose de deux énormes haricots faisant toute la hauteur de la face avant. Un dessin inédit très loin de faire l’unanimité.

Tout l’inverse de l’Alfa Romeo Giulia Quadrifolio qui joue à fond la carte de la séduction avec son côté latin mettant en avant ses lignes sensuelles constituées majoritairement de courbes douces. Rien à voir avec le look acéré de la BMW. Deux visions s'opposent donc, même si nos modèles d’essais ajoutent du carbone à profusion, histoire de renforcer leur sportivité, mais tout cela est bien évidemment en option.

Cette différence est également de mise dans l’habitacle avec une Giulia à la présentation très agréable mais classique composé notamment d'une instrumentation mêlant deux compteurs analogiques qui entourent un écran numérique. La M3 propose une instrumentation 100% digitale totalement paramétrable. Les deux ambiances sont bien distinctes avec une prime à la modernité accordée à la M3. Il faut noter que cette M3 peut recevoir en option des sièges baquets M Carbon – une option à 3 850 €-, qui sont de l’avis de Soheil Ayari, les meilleurs baquets présents sur une voiture de tourisme.

Sur le plan mécanique, la Giulia et la M3 font presque jeu égal puisqu’elles sont toutes les deux animées par des 6 cylindres de 510 ch. En ligne bien évidemment pour la M3 et en V pour l’Alfa. Ces deux moteurs sont couplés à des boîtes de vitesses automatiques à 8 rapports, qui peuvent se commander par l'intermédiaire de palettes fixes sur l’Alfa Romeo et solidaires du volant sur la M3. Malgré un poids supérieur de 100 kg pour la berline allemande (1 730 kg contre 1 620 kg), elles affichent des chronos identiques avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,9 s. Et bien évidemment, comme toute vraie sportive qui se respecte, il s’agit de propulsions.

Les forces en présence

Alfa Romeo Giulia Quadrifolio

BMW M3

Puissance 510 ch 510 ch Couple 600 Nm 650 Nm Poids 1 620 kg 1 730 kg Monte pneumatique Pirelli P-Zéro Michelin Pilot Sport 4S Prix (hors options) 88 900 € 102 000 € Prix modèle essayé 109 000 € 125 485 € Malus 30 000 € 30 000 €

Le programme est donc plus qu’attrayant, mais quelle est celle qui va faire craquer notre pilote maison, Soheil Ayari ? C’est ce que nous allons voir maintenant sur le circuit de la Ferté Gaucher.

