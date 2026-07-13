Face à la complexification du métier et à l'infobésités de données, Alphabet a lancé un assistant fondé sur l'IA générative dans le but d'aider les gestionnaires de flottes dans leur fonction.

Après dix-huit mois de mise en service, la filiale de BMW Group note une complexification de l'utilisation de l'outil et des questions qui lui sont posées.

Une courbe d'apprentissage révélatrice

'Les clients commencent par des question simples, infoprmatives, comme le suivi d'un statut de commande" explique Tori Raynolds, responsable produit chez Alphabet Grande-Bretagne. Mais à mesure que la confiance dans l'outil s'installe, l'assistant se mue en "copilote" du gestionnaire notamment en ce qui concerne l'aide à la décision stratégique.

Si l'analyse des requêtes montre une compléxification des questionnements. L'optimisation financière et du TCO (coût total de détention) compte parmi les principales de mandes. L'IA aide le gestionnaire à identifier les anomalies de coûts cachés à travers les volumes de données, mais aussi à faire des projections par exemple sur les coûts d'entretien en cas de prolongement du contrat de leasing...

Entre efficacité et automatisation

Concernant le verdissement du parc, l'IA croise les données de la télématique réelles des véhicules thermiques avec les catalogues de VE pour valider la faisabilité d'un changement et ainsi modéliser l'impact financier et la réduction de CO2. L'IA permet également une maintenance prédictive fine grâce à l'analyse des capteurs IoT des véhicules. De quoi également programmer les prise de rendez-vous entretien et limiter l'immobilisation des voitures.

L'automatisation du reporting via l'IA permet de visualiser des réponses claire en quelques secondes. En délégant le traitement des données à une interface conversationnelle, les gestionnaires peuvent désormais se concentrer sur le pilotage stratégique de leur mobilité.