L'industrie automobile entre dans l'ère de l'IA physique

L'offensive technologique chinoise est en pleine ébulition. Au salon de Pékin 2026, les constructeurs et les équipementiers ont présenté de nombreuses avancées technologiques qui prendront place dans nos voitures dans les mois et les années à venir.

Une recharge plus rapide qu'un plein de carburant

Le secteur des batteries franchit de nouveaux paliers de performance. Le leader mondial CATL a présenté sa cellule Shenxing Plus, qui revendique une autonomie de plus de 1 000 km et la capacité de récupérer 600 km de rayon d'action en seule ment 10 minutes. En parallèle, BYD a mis en avant la résistance de sa nouvelle génération de batterie « Blade ». Lors d'une démonstration réalisée dans une chambre froide à -30 °C, un véhicule a pu passer de 20 % à 97 % de charge en 12 minutes, illustrant les progrès de la gestion thermique en conditions extrêmes.

L’avènement de l’IA physique et agentique

L'intelligence artificielle n'est plus cantonnée aux écrans, elle devient « physique » en agissant directement sur la sécurité et le comportement du véhicule. Elle analyse désormais l'intention du conducteur pour exécuter des tâches complexes de manière proactive. Cette technologie permet aussi aux véhicules de "comprendre" leur environnement physique, facilitant une conduite autonome de niveau 4 capable de gérer des scénarios urbains imprévus. Enfin, elle transforme l'habitacle en un espace ultra-personnalisé, capable de synchroniser instantanément votre vie numérique et de piloter la domotique de votre foyer par une interaction naturelle.

Parmi les applications concrètes, des systèmes sont désormais capables de détecter un malaise ou l'endormissement du conducteur pour ranger automatiquement le véhicule sur le bas-côté. Ces progrès sont rendus possibles par de nouvelles nanopuces, à l'image de la puce « Starry » d'Horizon Robotics. Elle développe une puissance de calcul exceptionnelle permettant de centraliser la gestion de la conduite autonome et du cockpit, tout en réduisant les coûts de production d'environ 600 dollars par véhicule.

Châssis intelligents : la fin des liaisons mécaniques

L’autre grande tendance du salon concerne la mutation profonde des liaisons au sol, déclinée en quatre concepts majeurs.

Le châssis actif (Nio SkyRide) : grâce à une suspension hydraulique indépendante gérée en millisecondes, le véhicule compense instantanément les irrégularités de la chaussée. Le système peut même effectuer des mouvements de vibration pour déneiger la carrosserie.

La technologie « By-Wire » : présentés par Bosch ou Geely, ces châssis suppriment les connexions mécaniques (colonne de direction, liaisons hydrauliques de freinage) au profit de signaux électriques. Ce système permet de faire varier la démultiplication de la direction selon la vitesse et permet au volant de se rétracter lors des phases de conduite autonome

Le contrôle de mouvement centralisé (VMC) : développé par SAIC et Horizon Robotics, ce système remplace les multiples boîtiers (ABS, ESP, suspension) par un « super-cerveau » unique. En fusionnant les données des caméras et des capteurs, l’IA ajuste le couple moteur et la suspension roue par roue pour optimiser la trajectoire.

Le châssis « Skateboard » modulaire : cette architecture regroupe l'ensemble des composants (moteur, batterie, électronique) dans une plateforme plate. Elle permet aux constructeurs de décliner plusieurs types de carrosseries sur une base commune, réduisant le cycle de développement à moins de 12 mois.