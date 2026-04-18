Cette marque chinoise invente les toilettes intégrées sous votre siège de voiture

Le constructeur chinois Seres vient de déposer un brevet pour le moins inattendu : des toilettes embarquées dissimulées sous le siège passager. Le dispositif coulissant comme un tiroir peut être déployé manuellement ou via commande vocale. Une perspective qui promet quelques dialogues gênants avec l’assistant vocal du véhicule.

Pensé pour les embouteillages interminables, les bivouacs ou les haltes improvisées, le système intègre un ventilateur et un conduit d’évacuation chargés d’expédier les odeurs à l’extérieur. Les déchets sont stockés dans un réservoir amovible tandis qu’un élément chauffant se charge de sécher solides et liquides. Un ensemble étonnamment sophistiqué.

Toujours plus

L’idée s’inscrit dans une surenchère d’équipements visant à séduire un marché chinois ultra-concurrentiel où sièges massants et écrans géants ne suffisent plus. Reste à savoir si ce trône discret verra réellement le jour. Entre contraintes techniques et acceptation sociale, l’habitacle pourrait bien rester un espace où certaines fonctions demeurent taboues.