Comme chez nous et même si l’on connaît l’Allemagne pour ses portions d’autoroute sans limitation de vitesse, il existe de nombreux radars fixes dans le pays. On y trouve notamment des dispositifs souvent présents à l’entrée ou la sortie des villages et autres agglomérations, prenant une photo des véhicules en excès de vitesse avec l’envoi automatique de la contravention à l’adresse associée à la carte grise des autos concernées.

Et comme chez nous, il y a des conditions pour que la photo soit exploitable et recevable : il faut notamment qu’il n’y ait qu’un véhicule présent à l’image afin qu’il soit clairement identifié comme l’auteur de l’excès de vitesse. Et qu’on y voit évidemment sa plaque d’immatriculation afin de produire la contravention.

Une centenaire en déambulateur passait par là

Dans le cas rapporté par la police de Rhénanie du Nord, il n’y avait qu’un seul véhicule à l’image. Mais il y a un problème : au premier plan entre le radar et la fourgonnette blanche, une piétonne passait par là. Une centenaire qui se promenait à l’aide de son déambulateur, qui a contribué à l’obtention d’un cliché ayant fait le tour d’internet de l’autre côté du Rhin depuis sa publication.

Le cliché est savoureux car on y voit la vitesse affichée de 42 km/h dans cette zone limitée à 30 km/h. Sans contextualisation, elle donne l’impression que la mamie était en train de foncer au point d’avoir déclenché le flash du radar !

Le conducteur a échappé au radar

Comme le déambulateur masquait la plaque d’immatriculation de la fourgonnette, son conducteur a échappé à la contravention. Il s’agissait de toute façon d’un petit excès de vitesse, sinon les services de police auraient peut-être diligenté une enquête pour l’identifier grâce à d’autres caméras. Mais dans ce cas, il aurait fallu le confondre par d’autres moyens que cette simple photo.