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Kia Pv5

Ce petit van Kia de police est beaucoup plus malin qu’il n’y paraît

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

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La police sud-coréenne teste un Kia PV5 électrique pas tout à fait comme les autres capable de déployer un drone directement depuis son toit. Équipé de caméras intelligentes et d’une surveillance aérienne automatisée, il traque suspects et situations à risque en temps réel.

Ce petit van Kia de police est beaucoup plus malin qu’il n’y paraît

 

 

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