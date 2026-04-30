Ce petit van Kia de police est beaucoup plus malin qu’il n’y paraît

Le constructeur asiatique a transformé son utilitaire électrique Kia PV5 en véritable poste de surveillance roulant pour la police nationale coréenne. À première vue, rien d’extravagant : un look futuriste, un éclairage spécifique et une livrée noir et blanc rehaussée de bleu. Puis on remarque cette excroissance sur le toit. Et là, tout devient légèrement plus inquiétant.

À l’arrêt, le pavillon s’ouvre et libère un drone autonome piloté par intelligence artificielle. L’engin peut s’infiltrer dans des ruelles étroites ou survoler des zones à risque là où même les agents hésitent à poser un pied. Sa caméra thermique et son zoom transforment n’importe quel suspect en détail parfaitement cadré même à distance respectable. Une fois sa mission terminée, le drone regagne sa niche et se recharge via le système V2L du véhicule. Pendant ce temps, trois caméras embarquées assurent une vision périphérique complète. Le logiciel, peut en parallèle scruter la foule, repérer vêtements ou accessoires suspects, et signaler les anomalies y compris une personne armée ou un individu allongé au sol.

Un équipement complet sur un véhicule de série

Aucune modification mécanique notable n’est annoncée. La révolution se joue davantage dans les airs que sous le capot. Les premiers tests dans des conditions réelles débuteront en juin prochain en Corée du Sud.