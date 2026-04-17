Chez Kia, la famille des utilitaires PV5 s’agrandit

Dans la famille Kia Pv5, il n’y avait jusqu’alors que le PV5 Cargo, un fourgon moyen, et le PV5 Passenger, destiné au transport de personnes. La gamme du véhicule utilitaire électrique de la marque sud coréenne prend aujourd’hui de l’épaisseur avec deux nouvelles déclinaisons, la cabine approfondie et le châssis-cabine.

La cabine approfondie permet à la fois le transport de passagers et de marchandises. Réalisé sur la base du PV5 Cargo L2H1, ce véhicule peut, dans sa version « voiture », transporter jusqu’à cinq personnes grâce à la banquette arrière trois places. Dans cette configuration, le PV5 garde un volume utile en soute de 2,4 m3 et une longueur de chargement au plancher de 1 278 millimètres.

Mais ce PV5 peut devenir vrai fourgon en escamotant la banquette arrière. Il suffit pour ce faire d’actionner un levier qui libère le dossier de la banquette, bascule l’assise et fait coulisser la cloison de séparation. Il ne faut que quelques secondes pour effectuer cette manipulation. Dans cette configuration deux places, le volume utile est de 3,7 m3 et la longueur au plancher de 1965 millimètres. La charge utile est ici de 625 kg.

La zone cargo de ce PV5 est équipée de série d’un plancher antidérapant, de crochets d’arrimage et de rail de fixation latéraux. Il comprend aussi des prises de recharge bidirectionnelle V2L. Ce nouveau PV5 est équipé d’une batterie de 51,5 kWh apportant jusqu’à 283 kilomètres d’autonomie selon le constructeur.

Les tarifs et l’ouverture des commandes en France seront annoncés prochainement.

La châssis-cabine, de la benne au frigorifique

Autre déclinaison du PV5, le châssis-cabine, la version faite pour accueillir de multiples carrossages et équipements. Kia l’a d’ailleurs développé avec les spécialistes européens de la transformation des véhicules. Au résultat, ce PV5 peut être équipé d’un plateau ridelle, pour le secteur de la construction, ou d’une benne basculante pour la collecte des déchets municipaux par exemple. Ce châssis cabine peut également accueillir des caisses de différents volumes, pour le transport de colis notamment. Il y a aussi une version Box réfrigérée conçue pour la livraison de denrées alimentaires.

Le Kia PV5 Châssis-Cab est proposé avec deux batteries au choix : une batterie Autonomie Standard (M) de 51,5 kWh et une batterie Autonomie Longue (L) de 71,2 kWh. Long de 4,61 mètres et réalisé sur un empattement de 3 mètres, ce PV5 offre une charge utile maximale de 1 065 kilos (avec la batterie M). Il est commercialisé à partir de 32 500 € HT.