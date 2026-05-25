Ivres en bord de route, les cervidés forcent les gendarmes à communiquer sur les réseaux sociaux

En Saône-et-Loire, même les cervidés semblent avoir adopté l’art de l’apéritif prolongé. La gendarmerie de Charnay-lès-Mâcon a publié un avertissement plutôt inhabituel : attention aux chevreuils ivres. Oui, ivres. Comme un invité de mariage un peu trop enthousiaste à 3 heures du matin, mais avec des sabots et un instinct de survie nettement plus approximatif.

La scène filmée puis publiée sur la page Facebook de la gendarmerie de Saône-et-Loire montre un animal tournant en rond avant de s’écrouler dans un champ. Une bête visiblement victime d’un excès de fruits fermentés ou de bourgeons alcoolisés. Les autorités rappellent que ces bestioles deviennent alors totalement imprévisibles : traversées soudaines, trajectoires incohérentes et immobilisation au milieu de la route. En clair, le genre d’obstacle capable de transformer une tranquille balade en Twingo en remake rural de Mad Max.

Un cycle habituel

Le phénomène serait relativement courant au printemps dans certaines régions viticoles. Les animaux consomment des végétaux en fermentation et -contrairement aux humains bien entraînés par des décennies de repas de famille- leur organisme digère très mal l’éthanol. Résultat : des Bambi titubants qui zigzaguent dans les sous-bois pendant que les automobilistes découvrent qu’un radar automatique n’est finalement pas la chose la plus absurde rencontrée sur une départementale.