Ivres en bord de route, les cervidés forcent les gendarmes à communiquer sur les réseaux sociaux
Adrien Raseta , mis à jour
Les automobilistes composent avec un nouvel obstacle mobile lors du printemps. En Saône-et-Loire, la gendarmerie prévient que des cervidés ivres traversent régulièrement les routes.
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