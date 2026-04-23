Ferrari dévoile l’Hypersail, sa Formule 1 des mers

Attention, Ferrari se lance dans la marine. Le Cavallino vient de dévoiler son premier bateau et comme souvent, la marque italienne a décidé de mettre en avant l’exclusivité et la performance. Ainsi, l’Hypersail, c’est son nom est un mélange entre un Imoca, le bateau du Vendée Globe, et un AC75, le voilier de régate ultra-rapide de la Coupe de l’America. Mais avec une nuance essentielle, ses dimensions puisqu’il va mesurer 100 pieds de long, c'est-à-dire 30 mètres, soit 12 de plus qu’un Imoca et sera aussi doté d’un mat qui culminera à 40 mètres de haut.

Quand on parle de Ferrari, on s’attend à découvrir une robe rouge. Ce n’est pas le cas ici parce que l’Hypersail sera noir et jaune, un clin d’œil à la 275 GTB. L’absence de rouge est aussi un moyen aussi de distinguer l’activité de la course automobile de cette nouvelle aventure océanique voulue par John Elkann, le président de Ferrari, qui est un fou de voile comme son grand-père, Giovanni Agnelli.

L’univers de la voile et de l’automobile sont relativement proches puisque cette F1 des mers a été élaborée à Maranello et elle s’inspire de certaines créations à 4 roues. Ainsi, le profil reprend les proportions des récents modèles Monza SP1 et SP2 tandis que le toit rappelle les formes de l’Hypercar 499P, le prototype champion du monde d’endurance et vainqueur des trois dernières éditions des 24 Heures du Mans. Cette proximité ne s’arrête pas qu’au style puisque l’hypersail bénéficiera aussi d’un système de récupération d’énergie et emploiera massivement le carbone. Comme tous les bateaux de cette génération, il utilisera deux foils géants pour s’élever hors de l’eau et planer.

Mais on n’en est pas encore là. Sa mise à l’eau pour les essais structurels est programmée avant la fin de l’année avant les premières navigations l’année prochaine avec l’objectif de titiller les 50 nœuds, soit 92 km/h pour les terriens. Une nouvelle fois, Ferrari veut devenir la référence.