Comment une rarissime Citroën DS cabriolet a pu finir dans l’eau en Vendée ?
C’est l’une des versions les plus recherchées de la Citroën DS qui s’est retrouvée à l’envers dans l’océan en Vendée il y a quelques jours. Elle a fait une chute de cinq mètres avec une passagère à bord, qui a eu la frayeur de sa vie.
Les faits se sont déroulés ce vendredi à Porc du Bec dans la commune de Beauvoi-sur-Mer en Vendée. Une Citroën Ds cabriolet, modèle carrossé par Chapron que les fans peuvent régulièrement admirer lors des salons comme Rétromobile, se trouvait près de l’eau.
Comme le rapportent les journalistes d’Ici, son conducteur en est descendu en ayant oublié de serrer le frein à main. Vous imaginez facilement la suite : la voiture a roulé jusqu’au bord du port, avant de chuter de cinq mètres dans l’Océan Atlantique.
Une femme de 72 ans à bord
Une femme de 72 ans se trouvait à bord de la voiture de collection et par miracle, elle n’a été que légèrement blessée dans l’accident (transportée à l’hôpital de Challans).
La voiture s’est retournée totalement avant de heurter l’eau, finissant les quatre roues en l’air. Elle a ensuite été sortie de l’eau et remise à l’endroit, avec un très gros travail à prévoir pour la remettre en état.
Un vrai joyau français
Il s’agit de l’une de ces DS carrossées par Chapron, qui proposait à partir de la fin des années 50 des versions cabriolet de la jolie familiale de la marque aux chevrons (d’abord en DS 19, puis en 21 et 23).
Dans ce cas précis, il semble s’agir d’une DS 21 Cabriolet dont les exemplaires les plus cotés peuvent dépasser les 200 000€ sur le marché de la collection. Autant dire que quelle que soit l’étendue des dégâts sur cet exemplaire plongé accidentellement dans l’eau salée, le véhicule sera très probablement restauré.
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