Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Citroen Ds

Route de nuit

"A quoi sert la course automobile?" "A faire gagner la France, mon Général!"

Dans Loisirs / Cinéma

Pierre-Olivier Marie

0  

La sortie du film retraçant son parcours nous donne l'occasion de rappeler que le Général de Gaulle doit probablement la vie à sa Citroën DS19.

"A quoi sert la course automobile?" "A faire gagner la France, mon Général!"

La sortie au cinéma du dyptique sur Charles de Gaulle* nous donne l'occasion de rappeler deux anecdotes marquantes sur le Général. S'il n'était pas lui-même un grand amateur d'automobile, il doit probablement la vie à sa Citroën Ds.

Lors de l'attentat du Petit-Clamart, le 22 août 1962, c'est grâce à son exceptionnelle tenue de route, conjuguée à l'habileté de son chauffeur Francis Marroux, que la voiture présidentielle poursuivit sa route malgré des pneus avant éclatés par les balles. Descendant de la voiture mitraillée, le Général aurait déclaré "cette fois, c'était tangent...ils tiraient comme des cochons." Ce fait d'armes permit à la berline d'entrer définitivement dans la légende.

"A quoi sert la course automobile?" "A faire gagner la France, mon Général!"
La DS19 du petit-Clamart est visible au mémorial Charles de Gaulle, situé à Colombey-les-Deux-Eglises
La DS19 du petit-Clamart est visible au mémorial Charles de Gaulle, situé à Colombey-les-Deux-Eglises

Quelques années plus tard, alors qu'il inaugurait le salon de l'auto 1968, après avoir découvert l'Alpine A211 de course exposée sur le stand Renault, le Général demanda à Jean Rédélé: "A quoi sert la course automobile?" Et  le créateur d'Alpine de lui répondre: "A faire gagner la France, mon Général!"

*"La bataille de Gaulle : l’âge de fer", par Antonin Baudry, en salle depuis le 3 juin, et "La bataille de Gaulle: j'écris ton nom", en salle le 3 juillet 

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

 

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Citroen Ds

Citroen Ds

SPONSORISE

Actualité Citroen Ds

Voir toute l'actu Citroen Ds