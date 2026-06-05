"A quoi sert la course automobile?" "A faire gagner la France, mon Général!"

La sortie au cinéma du dyptique sur Charles de Gaulle* nous donne l'occasion de rappeler deux anecdotes marquantes sur le Général. S'il n'était pas lui-même un grand amateur d'automobile, il doit probablement la vie à sa Citroën Ds.

Lors de l'attentat du Petit-Clamart, le 22 août 1962, c'est grâce à son exceptionnelle tenue de route, conjuguée à l'habileté de son chauffeur Francis Marroux, que la voiture présidentielle poursuivit sa route malgré des pneus avant éclatés par les balles. Descendant de la voiture mitraillée, le Général aurait déclaré "cette fois, c'était tangent...ils tiraient comme des cochons." Ce fait d'armes permit à la berline d'entrer définitivement dans la légende.

Quelques années plus tard, alors qu'il inaugurait le salon de l'auto 1968, après avoir découvert l'Alpine A211 de course exposée sur le stand Renault, le Général demanda à Jean Rédélé: "A quoi sert la course automobile?" Et le créateur d'Alpine de lui répondre: "A faire gagner la France, mon Général!"

*"La bataille de Gaulle : l’âge de fer", par Antonin Baudry, en salle depuis le 3 juin, et "La bataille de Gaulle: j'écris ton nom", en salle le 3 juillet