Voilà ce qu’il se passe quand les marques automobiles utilisent mal l’intelligence artificielle

Tout le monde utilise désormais l’intelligence artificielle. Nous, vous et même les communicants et autres stratèges des constructeurs automobiles. Avec parfois, des erreurs gênantes lorsqu’on ne vérifie pas assez la production générée par les outils des nouveaux géants du numérique. Pas plus tard que cette semaine, d’ailleurs, on a été surpris de découvrir une image virtuelle écorchant le nom du constructeur concerné dans une image diffusée à l’occasion d’une conférence de presse donnée aux journalistes.

Et visiblement, quelqu’un a oublié de regarder avec précision le contenu apposé sur un t-shirt vendu dans la gamme de produits dérivés de la marque Ram du groupe Stellantis, spécialisée dans les gros pick-up aux Etats-Unis de fabrication locale.

Un drapeau patriotique et… un Toyota

Le contenu en question joue un peu sur la fibre patriotique : il montre un pick-up aux grosses roues devant un drapeau américain, avec le bélier du logo de la marque et les mots « RAM POWER » écrits dessous.

Mais comme l’ont remarqué les journalistes de The Autopian, il y a un problème avec le pick-up apposé sur ce t-shirt vendu au prix unitaire de 29,95 dollars : il possède bien les lettres « RAM » sur sa calandre mais son design est celui… du Toyota Tacoma de seconde génération !

Une faute de l’IA ?

L’hypothèse la plus probable, c’est celle d’une image originellement générée à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle où personne, dans la société, n’a pris le temps de vérifier les proportions du pick-up.

A noter que depuis la médiatisation de cette erreur, le t-shirt en question a été retiré de la boutique en ligne de produits dérivés de Ram. Et les plus observateurs auront aussi remarqué qu’il n’y a que 48 étoiles dans le drapeau… qui en compte normalement 50.