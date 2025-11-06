Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ram

Stellantis prépare un gros SUV Ram pour séduire les Américains et un "petit" pick-up pour certains Européens

Cédric Pinatel

Comme à l’époque du Ford Excursion, va-t-on connaître une nouvelle « escalade » chez les SUV grand format aux Etats-Unis ? Chez Stellantis, en tout cas, on prépare un premier SUV pour la marque Ram afin de plaire aux clients américains. Et les Européens auront droit au pick-up Ram Rampage, mais sans doute pas les Français.

Stellantis prépare un gros SUV Ram pour séduire les Américains et un "petit" pick-up pour certains Européens
L'ancien Dodge Durango, un SUV conçu pour le marché américain.

Vous le savez, le groupe Stellantis vient d’annoncer un gros plan d’investissement de 13 milliards de dollars pour se relancer sur le marché américain, en perte de vitesse depuis 2023 faute justement d’investissements majeurs ces dernières années.

Et parmi ces plans qui ne comprennent plus la conception d’un pick-up 100 % électrique pour la marque Ram, le groupe prévoit le développement d’un grand modèle de SUV pour son enseigne qui ne propose actuellement que des pick-up « full-size ». Antonio Filosa, le nouveau patron du groupe autrefois dirigé par Carlos Tavares, a en effet annoncé la production en 2028 du premier SUV de Ram.

Il reposera sur la plateforme du Ram 1500 et pourrait reprendre le nom « Ramcharger », ce 4x4 commercialisé entre 1974 et 1996 (puis entre 1999 et 2001 au Mexique sous la forme d’un Dodge Ram aménagé en SUV).

Pour battre le Chevrolet Tahoe/Suburban ?

Avec ce futur Ramcharger, la marque s’attaquera sans doute aux SUV « full size » comme le Chevrolet Tahoe/Suburban ainsi que son cousin de chez GMC et le Ford Expedition. Le marché américain va-t-il dériver à nouveau vers des SUV monstrueux comme à la grande époque du Ford Excursion basé sur les versions « Super Duty » du pick-up F-Series ?

Sous le capot, on parle de gros moteurs thermiques mais aussi d’une déclinaison hybride et même d’une variante électrique à prolongateur d’autonomie (comme le prochain Ram et les futurs modèles de Scout). Mais ce modèle ne sera probablement pas commercialisé en Europe à cause de son format.

Le Ram Rampage sur certains marchés d'Europe

Stellantis précise par ailleurs que le Ram Rampage, un pick-up de taille moyenne (celle du Ford Ranger) mesurant 5,03 mètres de long fabriqué au Brésil et conçu pour l'Amérique latine, sera commercialisé sur certains marchés européens dont l'Italie.

Le Ram Rampage, un pick-up vendu en Amérique Latine qui sera bientôt proposé en Europe sur certains marchés.
Comme pour le Jeep Wrangler 100% thermique revenu en Europe, on imagine que cette commercialisation ne concernera pas les marchés comme celui de la France où le malus écologique le disqualifie totalement.

Bienvenue à bord du "petit" Ram Rampage.
