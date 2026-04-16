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Porsche 911 Type 992 Cabriolet

Une Porsche si dépouillée que les passants la confondaient avec une Mazda MX-5

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

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À Los Angeles, une Porsche 911 cabriolet a été retrouvée intégralement dépouillée en pleine rue jusqu’à ne plus ressembler à une voiture. Débarrassée de la moindre pièce de valeur, elle a même été confondue avec une Mazda MX-5 par certains passants. Un vol jusqu’au-boutiste où chaque élément vaut plus que l’auto entière.

Une Porsche si dépouillée que les passants la confondaient avec une Mazda MX-5

À Los Angeles, même les vols de voitures finissent par devenir artistiques. La police est tombée sur ce qui reste d’une Porsche 911 cabriolet génération 992 plutôt insolite : sur les images, il ne s’agit plus d’une auto mais d’une coquille vide méthodiquement dépouillée jusqu’à l’os.

Plus de roues, ni suspension, ni flat-six, ni boîte PDK. Même le volant, les sièges et l’électronique ont disparu. Les voleurs ne se sont pas contentés de quelques pièces faciles. Ils ont tout prélevé, laissant une structure nue, au point que certains passants ont cru voir une simple Mazda MX-5 désossée prête à recevoir pourquoi pas un arceau et des pièces performance afin d’enchaîner les tours lors des trackdays.

Une Porsche si dépouillée que les passants la confondaient avec une Mazda MX-5

Une opération calculée

Chaque élément revendu séparément peut rapporter davantage que l’auto complète ce qui explique ce démontage chirurgical. Ne reste que le châssis frappé du numéro de série inutilisable en l’état. En bref, l’épave est irrécupérable. La remettre sur roues coûterait bien plus que sa valeur complète.

Une Porsche si dépouillée que les passants la confondaient avec une Mazda MX-5
Une Porsche si dépouillée que les passants la confondaient avec une Mazda MX-5
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