Scoop – Porsche 911 Cabriolet : le lifting est annoncé

La huitième génération de la Porsche 911 s’apprête à bénéficier d’un lifting. Cette version 992.2 est encore au stade de la mise au point et ce sont des prototypes de la variante cabriolet qui ont été surpris en pleine séance d’essais.

Par rapport à l’actuelle Porsche 911, la version restylée disposera d’un bouclier légèrement revu avec des prises d’air frontales agrandies et dotées de volets verticaux mobiles. Au centre de la partie avant, on distingue les radars et caméras qui servent aux aides à la conduite. Nouveauté à l’arrière cette fois, les deux sorties d’échappement se trouvent au centre sous la plaque d’immatriculation.

Ce nouveau positionnement des sorties d’échappement indique que le flat-six de 385 ch en entrée de gamme pourrait évoluer pour plus de puissance. En revanche, il n’est pas question pour le moment de motorisation hybride sur cette Porsche 911 Cabriolet restylée. Cette motorisation est bien prévue, mais pour plus tard (2024), il s’agit d’une motorisation dopée par un système de récupération d’énergie qui devrait apporter un surcroît de puissance lors des accélérations et permettre également une baisse des rejets de CO2.