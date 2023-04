Scoop – Porsche 911 Cabriolet : encore des modifications

Décidément les prototypes de la Porsche 911 Cabriolet restylée se suivent, mais ne se ressemblent pas. Cette dernière mouture qui arpente à grande vitesse les courbes du circuit du Nürburgring, affiche de nouveaux éléments aérodynamiques ou techniques que ne possédaient pas les autres prototypes aperçus ici ou là.

Sur ce nouveau prototype vu dans le Massif de l’Eifel, le bouclier est différent. Il semble que Porsche a fait un peu évoluer le style de son auto et que le constructeur n’installe plus de volets mobiles dans le bouclier comme il l’avait fait avec les précédents prototypes. Il y a aussi des changements à l’arrière puisque les sorties d’échappement sont désormais plus grandes et plus éloignées les unes des autres que sur des prototypes plus anciens. Est-ce qu’il s’agit des dernières modifications pour cette auto dont le devrait être présenté officiellement à la fin de 2023 ?

Le moteur de la Porsche 911 Cabriolet devrait voir sa puissance progresser, en revanche le flat-six ne devrait pas être associé à un système d’hybridation. Si une motorisation de ce type est prévue pour la 911 elle devrait arriver plus tard. Ce qui est sûr, c’est que la Porsche 911 et ses déclinaisons seront la dernière Porsche à passer au tout électrique, le SUV Porsche Macan et les 718 Boxster et Cayman seront les prochains modèles à devenir électriques.