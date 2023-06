Porsche 911 : un rappel pour un problème de cuir

On ne présente plus la Porsche 911. Celle qui fête cette année ses 60 ans a donné naissance à la lignée de voitures de sport la plus prolixe de toute l’histoire de l’automobile. Au fil des décennies, ce ne sont pas de 8 générations qui se sont succédées, ce qui représentent des centaines de variantes et plus d’un million d’exemplaires écoulés.

Souvent louée pour son niveau de qualité de fabrication et de fiabilité exemplaire, la 911 est pourtant, aujourd’hui, l’objet d’un rappel, que la marque a référence ANB7, touchant les exemplaires produits entre le 13 septembre et le 29 novembre 2022. Sur ces véhicules, plus de 6 000 au total livrés partout sur la planète, le constructeur allemand vient de faire savoir que le cuir qui habille la partie du tableau de bord où se situe l’airbag passager pouvait ne pas avoir été correctement collé.

En cas de choc, le déploiement de ce coussin gonflable peut se voir entravé, ce qui n’assurerait pas au passager avant une protection optimale. Bien plus qu’un défaut esthétique, il s’agit donc là d’un véritable problème de sécurité. Porsche prend donc les devants et contacte individuellement chaque possesseur des 911 assemblés sur cette période.

Aucune précision n’a été fournie quant à la nature précise de l’intervention qui sera réalisée. Toutefois, qu’il s’agisse simplement de refixer les peaux ou qu’un habillage complet de la planche de bord soit réalisé, l’immobilisation de la voiture sera, a minima, de plusieurs heures.