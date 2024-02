Un rappel ''obscur'' pour les Porsche 911 et Taycan

La rigueur allemande, on aime ou on déteste ! Force est toutefois de reconnaître à nos voisins une certaine capacité à énoncer clairement les faits. Du moins de manière générale car, toute règle ayant au moins une exception, la communication faite sur le rappel que Porsche identifie sous la référence interne APA4 est peu compréhensible.

Parmi les éléments clairement exprimés par la marque, on sait que cette opération concerne les 911 et Taycan produits à partir de 18 juin 2019 et jusqu’au 8 décembre 2022. Ces véhicules ont été homologués sous les types CE (une information qui apparaît dans la case K de toute carte grise) e13*2007/46*0992* suivi d’un nombre compris entre 05 et 12 concernant la GT, et e13*2007/46*0919* suivi d’un nombre allant de 01 à 06 s’agissant de l’électrique.

Pour le reste, les choses sont beaucoup plus floues. D’abord, Porsche n’indique rien sur le nombre de véhicules concernés par ce rappel, même si les informations données permettent de déduire que l’on parle probablement de quelques centaines d’unités dans notre pays. Par ailleurs, le problème est décrit comme ''une défectuosité possible de la jonction entre différents points de la carrosserie''. Les conséquences de ce problème sont toutefois beaucoup plus clairement exprimées, puisque Porsche parle d’une stabilité insuffisante de ces voitures.