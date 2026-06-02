Au Japon, un service de partage de supercar cartonne auprès des jeunes

Posséder une Ferrari fait figure de rêve inaccessible pour la majorité des passionnés. Au Japon, pour contourner cet obstacle, l’entreprise Rendez-Vous propose un concept original : partager la propriété d’une voiture d’exception entre cinq personnes. Un système qui séduit particulièrement les jeunes nippons.

Le principe diffère d’un simple achat collectif. Les participants ne financent pas l’intégralité du véhicule mais uniquement sa dépréciation estimée sur une année. Les frais de stationnement, d’entretien, d’assurance et les taxes sont également inclus dans la formule. Parmi les utilisateurs figure Kanji Hiraiwa âgé de 24 ans et copropriétaire d’une Ferrari 360 Modena d’occasion. Chaque membre dispose de 50 jours d’utilisation par an. De quoi profiter d’une sportive italienne sans supporter seul les coûts habituellement associés à ce type de voiture.

Plus de 3000 clients sur liste d’attente

Rendez-Vous achète exclusivement des modèles d’occasion, allant des classiques des années 1950 aux supercars modernes. Le succès est total : la société revendique déjà une liste d’attente d’environ 3 500 personnes.