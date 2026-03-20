Il passe de sans domicile fixe à propriétaire de Lamborghini grâce à Youtube

Il y a dix ans, James Lucas Condon dormait dans une Audi TT. Aujourd’hui, il réceptionne une Temerario sur l’espace livraison des véhicules neufs de la concession Lamborghini située dans l’Utah. Entre-temps, YouTube est passé par là. Une manœuvre risquée transformant un rêve un peu naïf en garage digne des showrooms des influenceurs millionnaires. Sa dernière acquisition -la supercar hybride de près de 920 ch- marque un nouveau chapitre assez spectaculaire pour quelqu’un qui montait par le passé ses vidéos sur le Wi-Fi d’un fast-food.

Pour rappel, la Temerario remplace la Huracán et combine un V8 biturbo de 4,0 litres à trois moteurs électriques pour délivrer une cavalerie musclée. Le tout transite aux quatre roues par une boîte à huit rapports. Le 0 à 100 km/h est expédié en 2,7 secondes tandis que la vitesse de pointe culmine à 343 km/h. Cerise sur le gâteau, une petite batterie de 3,8 kWh permet de s’éclipser en silence, avant que l’échappement central ne reprenne les choses en main avec beaucoup moins de discrétion.

Un véritable investissement

Facturée plus de 310 000 € hors options en France -et allègrement lestée d’un malus salé- elle s’installe au sommet d’un segment déjà peuplé de machines hybrides très sérieuses. Une auto que James Lucas Condon ne manquera pas de médiatiser sur sa chaîne qui cumule désormais plus de 4 millions d’abonnés.