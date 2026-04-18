Avant la fin de l’année, la marque au taureau devrait présenter sa nouvelle sportive découvrable, la Lamborghini Temerario Spyder

Effectuant des essais sur le Nürburgring, la Lamborghini Temerario Spyder a vraiment fière allure. Même si le prototype de cette auto est camouflé intégralement, on sent toute la puissance de ce bolide qui reprend la même motorisation hybride de 920 ch (puissance cumulée) que la version fermée. Une Temerario « coupé », dont les livraisons viennent à peine de débuter.

Du coupé, la version découvrable reprend la même base technique, la même motorisation hybride (V8 biturbo 4.0 et trois moteurs électriques), la même boîte à double embrayage à 8 rapports, le tout est associé à une batterie de 3,8 kWh. Cette Temerario Spyder se démarque de la version fermée par un toit articulé. La cinématique du déploiement ou de la rétractation du toit sera simple, il suffira que le hayon s’ouvre sur la pression d’un bouton pour que le toit se glisse en dessous ou se déploie et vienne s’arrimer aux montants du pare-brise.

De subtiles différences de style

Afin de disposer d’un toit « amovible », la Temerario Spyder se distingue de la Lamborghini Temerario « coupé » par son capot moteur et son toit. La lunette arrière du Spyder est plus plate et plus courte que celle du coupé. Les panneaux de carrosserie du Spyder sont également découpés différemment. Cela va permettre les manœuvres d’ouverture ou de fermeture du toit en 17 secondes environ, comme ce que réalisait la Lamborghini Huracàn Spyder, que cette Temerario remplace. Il semble également que les prises d’air moteur ont été redessinées, mais le camouflage intégral empêche de bien voir les modifications qui ont été apportées à celles-ci. Pour le moment, Lamborghini profite des premières chaleurs du printemps pour mener tambour battant ses essais sur le circuit du Nürburgring, avant sa présentation qui devrait avoir lieu avant la fin de l’année.

Quelques kilos supplémentaires pour la Spyder

Avec la même motorisation que la Lamborghini Temerario, la Lamborghini Temerario Spyder devrait afficher à peu de chose près le même niveau de performances que le coupé. Peut-être y aura-t-il une petite baisse de forme au niveau des accélérations et de la vitesse de pointe, car pour assurer la rigidité de l’ensemble, Lamborghini aura sans doute renforcé la structure, ce qui entraînera forcément une augmentation du poids (d’une centaine de kilos environ). Comme le coupé passe de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, si la version spyder met un ou deux dixièmes de plus pour effectuer la même accélération ce ne sera pas trop grave. Ce sera la même chose pour la vitesse de pointe de 343 km/h, difficile à atteindre, excepté sur circuit.