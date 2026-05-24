Depuis ce mercredi 20 mai, les habitués du jeu Fortnite, peuvent prendre le volant du tout nouveau Porsche Cayenne Turbo Electric de 1 156 chevaux, moyennant 2 400 V-bucks (23 €) la monnaie du jeu. Cette incursion éphémère dans la boutique du jeu marque une nouvelle stratégie dans la manière dont l’industrie automobile aborde le jeu vidéo.

Un salon de l’auto virtuel à 110 millions de visiteurs

Fortnite n’est plus un simple divertissement pour adolescents, mais un outil de communication de masse. Avec plus de 110 millions de joueurs actifs chaque mois, avec une concentration massive (plus de 85 %) sur la tranche ultra-convoitée des 18-35 ans le jeu est devenu un canal de communication majeur. « Fortnite est devenu un espace culturel où les gens découvrent, partagent et vivent des expériences ensemble », souligne Deniz Keskin, directeur de la gestion de la marque chez Porsche AG,

Avant Porsche, Ferrari avait ouvert la voie en 2021 en y lançant sa 296 GTB. Plus récemment, Lamborghini (avec sa Temerario et son espace persistant « Fast ForWorld »), McLaren (et sa supercar Senna), Dodge (avec la Charger Daytona électrique) et même Tesla, qui y a introduit son très clivant Cybertruck en 2024, ont tous cédé aux sirènes d’Epic Games. Dans le but de s’ancrer dans l’imaginaire collectif de la prochaine génération d’acheteurs.

Au-delà du placement de produit

Là où Tesla ou Ferrari se sont contentés d’injecter leurs modèles dans le jeu (du product placement descendant), Porsche va plus loin.

Le constructeur a modifié son propre configurateur de voiture en ligne – l’outil réel utilisé par les clients pour choisir leurs options – pour y intégrer un mode visuel « Fortnite ». En activant ce mode (initialement accessible via un code secret partagé par la communauté de joueurs), le site web de Porsche affiche le SUV au milieu des décors pixélisés du jeu vidéo.

Sur le plan marketing, cette méthode crée de l’interactivité et de la « gamification » là où le parcours client est habituellement très formel. D’autre part, elle permet à Porsche de promouvoir la transition électrique de sa gamme Cayenne de manière ludique et technologique.

À l’heure où les canaux publicitaires traditionnels saturent, le constructeur fait le pari du temps long. En laissant les joueurs piloter virtuellement son fleuron électrique aujourd’hui, la firme allemande ne recherche pas des ventes immédiates, mais veut créer du désir pour les vingt prochaines années.