Fortnite pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la route

Le pitch

Inspiré du jeu Deathrun de l’éditeur Vertigo, Home Run made in MAAF se veut un outil pédago-ludique. Sur un parking, vous êtes amené à choisir quel moyen de locomotion (voiture ou airboard) vous allez utiliser pour rejoindre vos amis au bar. S’ensuit une aventure semée d’embûches et d’obstacles, avec pour seul objectif : rentrer chez soi sains et saufs en respectant les bases de la sécurité routière et du code de la route. Jeu ouvert jusqu’au 30 juin.

Le game

Une tornade, des sapins affalés sur la chaussée, un immense trou béant dans le bitume… L’accroche du jeu « slalome le trafic pour une run épique » n’est pas un euphémisme. Gymkhanas, saut de tremplin, mieux vaut avoir les bons réflexes pour rejoindre la ville de « Rentray-Sous-Tize » (vous voilà prévenu de ce qui vous attend).

Limitations de vitesse, priorité, sens unique… Rien ne doit échapper à la vigilance du conducteur jusqu’à rejoindre vos amis au bar. Au moment de repartir, vous avez le choix de prendre votre voiture ou non. Voilà par exemple le type d’épreuve (dilemme) auquel le joueur est confronté.

Le bilan

L’intention pédagogique est louable, mais à voir comment mon ado s’en est amusé, pas sûr que cela atteigne son but. Parcours trop balisé, choix d’action limité. Certes, il s’agit ici de développer les réflexes et l’attention visuelle et spatiale. Il n’empêche ! Pourquoi ne pas laisser le piéton le libre-arbitre de traverser en dehors des passages cloutés ? Et éventuellement de le sanctionner. Alors que notre véhicule est pris dans un embouteillage, le jeu propose illico de choisir un autre mode de circulation (airboard) plus rapide et sous-entendu plus écologique. À ce propos, le port du casque sur le skate n’est pas préconisé (bonjour la prévention). Lors de notre partie, nous n’avons rencontré aucun policier, subi aucun contrôle. En revanche, la mort nous a emportées plusieurs fois. Heureusement, sur Fortnite, l’éternité est une réalité. Pourtant, de résurrections en résurrections lors de notre essai, nous ne sommes jamais parvenus à rentrer chez nous.