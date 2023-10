BMW cache son nouveau iX2 électrique dans le le jeu vidéo Fortnite

Si vous aimez les jeux vidéo ou que votre entourage pratique le jeu en ligne, vous connaissez certainement Fortnite. Il s’agit d’un jeu vidéo très populaire dans le monde depuis quelques années, où le but est de battre tous les autres joueurs (parfois en équipe, parfois tout seul) dans des univers colorés et souvent assez fantaisistes. Avec quelques objets insolites présents en plus des armes.

Eh bien figurez-vous que Bmw a choisi ce jeu vidéo pour faire un véritable « teaser » virtuel du tout nouveau SUV X2 de seconde génération. Sa version 100% électrique, la iX2, sera présente dans une section spéciale du jeu Fortnite, l’île « Hypnopolis ». A condition de réussir une série de challenges, il sera ensuite possible de configurer son iX2 dans le jeu. L’occasion d’observer d’un peu plus près ses lignes, même si l’engin ne dévoile pas tout pour l’instant.

Le cousin technique du X1 et du Countryman

Ce nouveau X2 de seconde génération (comme sa déclinaison électrique iX2) reposera vraisemblablement sur la même plateforme technique que le récent X1/iX1 et le nouveau Mini Countryman. Il sera officiellement dévoilé le 11 octobre prochain. Il n’y a ainsi plus que quelques heures à attendre avant de découvrir sans aucun camouflage. En attendant, vous pouvez donc le voir dans Fortnite…