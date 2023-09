BMW donne de petits indices sur son futur X2

Il est commercialisé depuis 2017 et mène une carrière un peu discrète, à l’ombre de son grand frère le X1. Pour cette seconde génération, le X2 compte bien s’imposer davantage. Pour cela, il va céder à la tendance du moment, celle de proposer un pavillon plongeant tel un coupé. C’est ce que laisse penser la courte vidéo diffusée par BMW sur son compte Instagram.

On y aperçoit également la partie avant, enfin ce qui sera lumineux, c’est-à-dire la signature lumineuse et les contours de la calandre. Sans être aussi haute que celle d’une Série 7, elle sera assez large et imposante.

Ce BMW X2 reprendra très certainement la plateforme du X1 avec à la clé une version électrique iX2. On peut donc s’attendre à ce qu’il profite de la batterie de 64,7 kWh lui autorisant une autonomie flirtant avec les 450 km et une recharge acceptant jusqu’à 130 kW. Côté électromoteur, il pourrait faire appel à deux blocs (un sur chaque essieu) pour un total de 272 ch.

Un lancement en 2024

Pour les déclinaisons hybrides rechargeables, les rôles seraient partagés entre les 25e de 245 ch et 30e de 313 ch. Il n’est pas non plus exclu que les moteurs thermiques non hybrides essence et diesel soient de la partie, avec des puissances variant de 136 à 218 ch. Ce Bmw X2 devrait être officialisé d’ici la fin de l’année pour une commercialisation en 2024.