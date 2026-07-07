Sébastien Loeb ne pilote plus à plein temps en championnat du monde des rallyes, mais il continue de se faire plaisir en participant régulièrement à des épreuves en France au volant de machines très différentes à chaque fois. Le week-end dernier, il s’engageait dans le Charlemagne Golden Palace, organisé dans le Nord d’Hautmont.

Pas avec une auto de la classe des Rallye2 qu’on trouve régulièrement dans le haut du classement de ce genre d’épreuve, non, mais plutôt avec une Porsche 911 spécialement adaptée au rallye : la 992 GT +, conçue pour rouler dans la catégorie des autos à deux roues motrices (où l’on trouve souvent des modèles comme l’Alpine A110 Rally). Malgré une puissance de 500 chevaux fournie par le beau flat-six atmosphérique et une motricité solide sur l’asphalte (elles n’ont en revanche aucune chance sur la terre), ces autos restent moins efficaces que les voitures à transmission intégrale très sophistiquées de la classe Rallye 2 (elles-mêmes moins performantes que les Rally1 qu’on trouve au plus haut niveau du WRC).

Tout près de l’exploit

Au rallye Charlemagne Golden Palace, ainsi, c’est la Toyota Yaris Rally2 de Stéphane Lefebvre et Olivier Ural qui prenait d’emblée la tête du classement. Mais Sébastien Loeb et sa copilote de copine Laurene Godey se sont battus comme des diables.

Ils ont même réussi à prendre la tête du classement général, avant de subir une petite pénalité en raison d’un virage trop coupé. Au final, Sébastien Loeb et sa copilote terminent à moins de 10 secondes de l’équipage de la Toyota. « D’abord la victoire pour 1 dixième, puis la 2e place après avoir reçu une pénalité de 10 secondes… Peu importe le résultat, nous avons pris un pied d’enfer aujourd’hui encore avec Laurène en attaquant du premier au dernier kilomètre. Quelle bataille face à Stéphane et Olivier », déclarait Sébastien Loeb après ce résultat canon.

Notez que dans ses aventures « pour le fun », Sébastien Loeb a plusieurs fois été vu récemment au volant d’une Peugeot 306 Maxi joliment vintage.