Les 17 SUV compacts thermiques du salon de l'auto Caradisiac - Quel modèle choisir ?

L'année passée, il s'est vendu près d'un million de SUV en France. Même si les vedettes sont les urbains, le SUV le plus vendu dans l'Hexagone est un compact, il s'agit du Peugeot 3008 qui s'est écoulé à plus de 70 000 exemplaires. Un énorme carton commercial. Derrière lui, on trouve les incontournables modèles français que ce soit le vieillissant Renault Kadjar ou le plus récent Citroën C5 Aircross qui est désormais disponible en hybride rechargeable.

Du côté des étrangers, cela bouge également avec les arrivées du nouveau Ford Kuga disponible avec une très large palette de motorisations, les Mercedes GLA et GLB rare SUV compact 7 places ou l'inattendu Cupra Formentor, le premier nouveau modèle de la marque sportive espagnole.

À côté de ces nouveautés, la concurrence est rude avec par exemple les valeurs sûres que sont le Volkswagen Tiguan, Seat Ateca récemment restylés, le Nissan Qashqai, l'Audi Q3, BMW X1, l'Opel GrandLand X ou les plus exotiques Mazda CX-30 et Honda CR-V.

Voici donc la liste des dix-sept SUV compacts thermiques que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui.

Les 17 SUV compacts thermiques du salon de l'auto Caradisiac

5 nouveaux modèles

L'avis de Caradisiac sur les douze autres modèles

Les préférences des journalistes de Caradisiac

La subjectivité n'est pas de mise sur Caradisiac quand il s'agit de vous conseiller d'acheter une auto plutôt qu'une autre. Nos comparatifs reposent sur l'analyse chiffrée de nombreux critères d'appréciations.

Mais une fois n'est pas coutume, nous vous présentons dans le cadre de notre salon des voitures qu'il n'est pas possible de comparer pour certaines d'entre elles. Tant que nous n'avons pas essayé les nouvelles berlines compactes, impossible en effet de vous dire par exemple qu'il est préférable d'acheter la nouvelle Renault Mégane restylée plutôt que l'ancienne Peugeot 308.

Pour autant, nos journalistes ont des intuitions, des coups de coeur qu'ils sont capables d'argumenter. Une manière d'anticiper ce que seront les achats les plus raisonnables dans les mois qui viennent et de répondre à la question :

"Si tu devais acheter un SUV compact d'ici la fin de l'année, quel modèle choisirais-tu ?"

Olivier Pagès : " le 3008 mais j'attends le Formentor"

Même si je ne suis pas fan des SUV, il est difficile de ne pas succomber devant les qualités du 3008, notamment son excellent comportement routier. Son récent restyling devrait asseoir sa domination sur le marché français. Mais attention, le Cupra Formentor me fait également de l'oeil."

Alexandre Bataille : "le Volkswagen Tiguan sans hésitation"

Le SUV allemand fait figure de valeur refuge sur le marché. Sa supériorité se traduit par une habitabilité très bonne dans tous les domaines, que ce soit pour l’espace aux jambes, la garde au toit ou la largeur habitable. Ensuite son volume de coffre est XXL avec 615 litres de base. Il enfonce le clou avec un seuil de chargement plus bas et des nombreux rangements intérieurs. Puis enfin, le Tiguan se démarque par sa très grande variété de motorisations et l’avantage de pouvoir bénéficier d’une transmission intégrale ce qui peut répondre aux exigences d’une famille vivant en montagne par exemple.

Pierre Desjardins : "Un très beau laboratoire technologique"

Le Mazda CX-30 est le modèle qui se distingue ici pour moi grâce à sa jolie ligne, sa qualité d'assemblage typique de la marque digne d'un premium et ses motorisations essence futuristes à la fois performantes et efficientes.

Pierre-Olivier Marie : "Le C5 Aircross, pour son confort."

"On n'achète pas un SUV pour le caractère incisif de sa conduite mais pour son confort et ses aspects pratiques. Dans ces conditions, le Citroën C5 Aircross correspond au cahier des charges du pater familias que je suis. Son volume de coffre est suffisant, ses trois sièges arrières indépendants sont pratiques, et j'aime beaucoup sa présentation intérieure. Donc Banco!"

Manuel Cailliot : "Le Peugeot 3008, sans hésitation"

Années après années, j'y reviens toujours. Il m'avait bluffé lors des premiers essais à sa sortie. Et le 3008 reste pour moi une synthèse remarquable. Il est sympa esthétiquement, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'apprécie le i-cockpit et son petit volant, qui s'accompagne d'un dynamisme redoutable sur la route. Il est aussi bien équipé, bien fini, habitable, confortablement suspendu malgré son efficacité routière, bref, il coche tutes les bonnes cases. Un peu cher peut-être, mais cela ne l'empêche pas de cartonner au niveau des ventes.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !