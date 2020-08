Comparatif vidéo - Les essais de Soheil Ayari : Porsche 911 Turbo S VS Porsche Taycan turbo S : croqueuses de chrono

Notre menu du jour, digne des plus grands restaurants, a de quoi faire saliver tous les amoureux d’automobile. Plus de 1 400 ch. D’un côté, la tradition avec la mythique 911, ici dans sa déclinaison la plus puissante du moment , la turbo S avec 650 ch. De l’autre, l’avenir avec la Taycan, elle aussi dans sa déclinaison Turbo S et forte de 761 ch.

Même si nos rivaux reprennent à leur compte, l'appellation « Turbo S », ce duel est pourtant celui d’une thermique face à une électrique mais pas seulement car les deux sont également des chasseuses de chrono. Ainsi, la précédente génération de 911 Turbo S détenait le record du 0 à 100 km/h le plus rapide en 2,9s avant que ce temps soit battu par la Taycan Turbo S en 2,8. Un titre repris récemment par notre 911 turbo S en 2,7s. On s’amuse bien chez Porsche.

Pour arriver à de telles performances, la 911 fait toujours appel au légendaire 6 cylindres à plat gavé par deux turbos qui lui permettent de bénéficier d’un couple de 800 Nm. La Taycan fait encore plus fort avec 1 050 Nm mais un poids supérieur de 650 kg.

De nombreuses différences mais aussi beaucoup de points communs. Ainsi, même si elle est électrique, la Taycan affiche des lignes très proches des modèles thermiques avec des ailes avant proéminentes – on ne voit qu’elles quand on conduit – un capot de forme identique et un profil classique pour la marque allemande. Mis à part la présence des quatre portes, la principale particularité tient dans la forme des optiques. La 911 arbore pour sa part un dessin intemporel qui continue de séduire de générations en générations.

Tendance similaire dans l’habitacle, où le Taycan fait la part belle au numérique. L’organisation reste classique pour les porschistes.

Les forces en présence

Porsche 911 Turbo S

Porsche Taycan Turbo S Puissance 650 ch 761 ch Couple 800 Nm 1050 Nm Poids 1 640 kg 2 295 kg Monte pneumatique Pirelli P-Zéro Pirelli P-Zéro Prix (hors options) 221 135 € 189 152 € Malus 20 000 € 0 €

Sportivité, luxe sont bien évidemment des qualificatifs qui touchent notre pilote soleil Ayari mais ce dernier privilégie avant tout le comportement sur piste. Alors pour laquelle de ces deux Porsche, va-t-il craquer ?

REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements au circuit de la Ferté Gaucher qui une fois de plus nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit de la Ferté Gaucher situé en Seine-et-Marne près de Paris vous propose de multiples animations dans un environnement privilégié, dont des stages de pilotage.

Tel : 01 64 65 92 12

http://www.circuitslfg.fr/