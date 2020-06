Essai vidéo - Porsche Taycan : zéro émission, 100% sensations

5. Porsche Taycan (2020) - L’évaluation de la catégorie : 37 critères analysés et notés

EN BREF 1ere Porsche 100% électrique Berline familiale Jusqu’à 761 ch À partir de 108 632 €

Dans l’histoire de Porsche, il y a deux icônes incontournables : la 356 et la 911. En voici peut-être une troisième, la Taycan qui marque l’entrée de Porsche dans le domaine de l’électrique. Un tournant historique et la marque bavaroise se donne les moyens de ses ambitions avec un investissement d’un milliard d’euros dans son usine de Zuffenhausen en Bavière. La Taycan est donc un modèle stratégique et révolutionnaire pour le constructeur allemand qui appréhende cette nouvelle ére en restant fidèle à ses valeurs de sportivité et d'efficacité.

Ainsi, la Taycan partage de nombreux éléments stylistiques avec les autres modèles de la marque, que ce soit la partie avant avec la forme du capot caractéristique ou les ailes galbées, l’arrière avec le bandeau lumineux qui court sur toute la largeur ou bien évidemment le profil typique. Porsche a poussé la similitude encore plus loin en se servant des mêmes appellations que les modèles thermiques (4S, Turbo et Turbo S) avec un logo situé au centre de la poupe. En clair, même sans apercevoir le logo, on sait que la Taycan est une Porsche, dès le premier coup d’œil. Il est d’ailleurs très proche du concept Mission E dévoilé au salon de Francfort en 2015.

La proximité avec les modèles thermiques se retrouve également dans l’habitacle où la planche de bord est fidèle, dans sa forme, à la tradition du constructeur, mais pour tout le reste, elle se réinvente. Si les modèles de Tesla impressionnent par la taille gigantesque de leur écran multimédia, la Taycan joue la carte de la multiplication des écrans pouvant être au nombre de quatre : un classique au centre de la planche de bord pour le multimédia, l’instrumentation est 100% numérique mais il s’agit d’un écran incurvé tactile de 16,8 pouces et deux autres implantés à des endroits plus originaux. Le premier qui se trouve en haut de la console centrale sert à commander la climatisation ou à écrire une destination pour la navigation, le second mesurant 10,9 pouces inédit fait face au passager. Ce dernier peut donc avoir facilement accès à la navigation ou même aux informations présentes sur l’instrumentation. Pas de possibilité en revanche de visionner des films.

Avec une longueur de 4,96 m et une largeur de 1,97 m, la Taycan est donc un véhicule imposant qui vient s’intercaler dans la gamme entre la 911 et la Panamera. Quatre personnes peuvent prendre place à son bord. Les deux occupants arrière, après avoir baissé l'échine en raison de la chute de pavillon prononcée, profiteront d’un espace aux jambes correct mais attention à la garde au toit : les personnes mesurant 1,80 m auront la tête qui touchera le toit.

Pour les bagages, deux coffres s’offrent à vous : un à l’avant de 80 litres capable d’accueillir une valise cabine et un à l’arrière de 366 litres pouvant même grimper à un peu plus de 400 litres sur la 4S en raison de son moteur arrière électrique plus petit.