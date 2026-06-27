Pourquoi Porsche s’est senti obligé de proposer une 911 de course « dégradée »

La compétition-client reste un département très important pour Porsche, présent dans toutes les catégories GT : outre la célèbre coupe 911, le constructeur allemand propose sa 911 GT3 R pour les écuries désireuses de s’engager dans la catégorie GT3, devenu l’échelon le plus haut dans les compétitions de grand tourisme. La catégorie GT4, elle, était couverte par une version spécifique du 718 Cayman GT4 RS, le Clubsport.

L’industrialisation du 718 Cayman ayant cessé, Porsche se retrouvait sans base routière pour continuer à fournir les équipes voulant s’engager dans des compétitions de catégorie GT4 ou assimilées. Sachant que 1 500 exemplaires du Cayman de course ont été vendus par Porsche depuis l’arrivée de sa première version en 2016, il s’agit d’un véhicule important pour son département Motorsport.

Et voilà la 911 GT4 R

Voilà pourquoi Porsche Motorsport a décidé de mettre au point une inédite version GT4 de la 911 pour combler la disparition du Cayman GT4 RS Clubsport. La nouvelle 911 GT4 R se base, comme la 911 Cup, sur la 911 GT3 routière. La réglementation FIA GT4 autorisant moins de modifications par rapport au FIA GT3, elle reste beaucoup plus proche du modèle routier et conserve son flat-six atmosphérique de 4,0 litres, développant 520 chevaux… Avant les brides : dans le cadre des championnats GT4, la puissance maximale se limitera à 430 chevaux pour respecter la balance de performance et rester au niveau des machines les moins puissantes de la catégorie (Ginetta GT4, Alpine A110…). Rappelons que la 911 GT3 routière développe 510 chevaux.

265 000€ hors taxes

Comptez 265 000€ hors taxes pour cette nouvelle 911 GT4 R que l’on devrait vite retrouver dans de nombreux championnats du monde où la catégorie GT4 existe. Elle sera prête à temps pour être livré dès le début de la saison 2027.