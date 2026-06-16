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Porsche 911 Type 992

Buzz l’Éclair, Woody et Jessie deviennent des Porsche 911 uniques

Dans Loisirs / Cinéma

Adrien Raseta

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Porsche célèbre la sortie de Toy Story 5 avec trois 911 uniques inspirées de Woody, Buzz l’Éclair et Jessie. Chaque modèle reprend les couleurs et les détails des célèbres personnages de Pixar jusque dans l’habitacle. Ces créations seront ensuite vendues au profit d’associations caritatives dédiées aux enfants.

Buzz l’Éclair, Woody et Jessie deviennent des Porsche 911 uniques

À l’occasion de la première de Toy Story 5, Porsche a dévoilé trois exemplaires uniques de la mythique 911 inspirés des personnages de Woody, Buzz l’Éclair et Jessie. Un exercice de style aussi ludique qu'insolite.

La 911 Carrera T de Woody adopte une livrée évoquant le denim avec des nuances de bleu et des détails rouges rappelant la tenue du célèbre cow-boy. L’habitacle respecte le thème avec des inserts jaunes, rouges et un motif peau de vache sur les tapis de sol.

Buzz l’Éclair, Woody et Jessie deviennent des Porsche 911 uniques

Buzz l’Éclair hérite logiquement de la plus radicale du trio : une 911 GT3 RS. Sa carrosserie mêlant blanc, vert clair et jaune reprend les couleurs de la combinaison spatiale du ranger de l’espace, tandis que l’aileron évoque discrètement ses célèbres ailes.

Buzz l’Éclair, Woody et Jessie deviennent des Porsche 911 uniques

Enfin, Jessie prête son univers à une 911 Targa 4 GTS habillée d’une teinte blanc métal exclusive agrémentée de touches avec du jaune, du rouge et du bleu. Détail amusant : son nom remplace même l’inscription « Targa » sur l’arceau.

Buzz l’Éclair, Woody et Jessie deviennent des Porsche 911 uniques

Une vente à venir

Présentées le 9 juin sur le tapis rouge de l’avant-première du film, ces trois Porsche seront prochainement vendues aux enchères. Les bénéfices seront reversés à plusieurs associations américaines œuvrant en faveur des enfants dont la Croix-Rouge américaine et la Starlight Children’s Foundation.

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