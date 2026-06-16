Buzz l’Éclair, Woody et Jessie deviennent des Porsche 911 uniques

À l’occasion de la première de Toy Story 5, Porsche a dévoilé trois exemplaires uniques de la mythique 911 inspirés des personnages de Woody, Buzz l’Éclair et Jessie. Un exercice de style aussi ludique qu'insolite.

La 911 Carrera T de Woody adopte une livrée évoquant le denim avec des nuances de bleu et des détails rouges rappelant la tenue du célèbre cow-boy. L’habitacle respecte le thème avec des inserts jaunes, rouges et un motif peau de vache sur les tapis de sol.

Buzz l’Éclair hérite logiquement de la plus radicale du trio : une 911 GT3 RS. Sa carrosserie mêlant blanc, vert clair et jaune reprend les couleurs de la combinaison spatiale du ranger de l’espace, tandis que l’aileron évoque discrètement ses célèbres ailes.

Enfin, Jessie prête son univers à une 911 Targa 4 GTS habillée d’une teinte blanc métal exclusive agrémentée de touches avec du jaune, du rouge et du bleu. Détail amusant : son nom remplace même l’inscription « Targa » sur l’arceau.

Une vente à venir

Présentées le 9 juin sur le tapis rouge de l’avant-première du film, ces trois Porsche seront prochainement vendues aux enchères. Les bénéfices seront reversés à plusieurs associations américaines œuvrant en faveur des enfants dont la Croix-Rouge américaine et la Starlight Children’s Foundation.